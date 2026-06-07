Könnyedén szökött meg a brüsszeli metróállomásnál AK-47-essel lövöldöző férfi, levágta nyomkövetőjét a házi őrizetben

AK–47-es gépkarabélyból 23 fejmagasságban leadott lövés, és egy gyerekszobába becsapódó eltévedt lövedék sem volt elég ahhoz, hogy szigorú rendőrségi őrizetbe kerüljön a brüsszeli bandaháborús lövöldözések egyik fő gyanúsítottja. A különösen veszélyes bűncselekménnyel gyanúsított férfi elektronikus nyomkövetőt kapva, házi őrizetben volt, de egyszerűen levágta a bokájára rögzített jeladóját és megszökött.

A The Brussels Times és a Belga hírügynökség beszámolója szerint a 20 éves, Y.A. monogrammal jelölt férfit azzal gyanúsítják, hogy 2025. február 5-én AK–47-es gépkarabéllyal nyitott tüzet a brüsszeli Clemenceau metróállomásnál.

Az ügyészség 16 év börtönt kért rá, a férfi azonban nincs jelen a tárgyaláson, mert egy ilyen súlyos bűncselekmény sem volt elegendő ahhoz, hogy a hatóságok szigorú őrizetben tartsák a feltételezett elkövetőt. A most kiderült információk szerint a férfi néhány hónappal ezelőtt levágta a ráhelyezett elektronikus nyomkövetőt, és azóta szökésben van.

A ballisztikai vizsgálatok szerint 23 töltényhüvely származott a metrónál lövéseket leadó fegyverből. A hatóságok azt is megállapították, hogy az a lövedék, amely a Place Clémenceau egyik földszinti lakásának ablakán keresztül fúródott egy gyerekszoba falába, szintén ebből a gépkarabélyból származott.

A kamerafelvételek alapján a lövések többségét fejmagasságban adták le, a célpontok pedig az ügyészség szerint rivális drogdílerek voltak, akik a Peterbos negyedből érkeztek robogókkal a helyszínre.

A vádhatóság ezért úgy látja, hogy nem pusztán fegyveres rendbontásról, hanem emberölési kísérletről van szó. Az ügyészség „nagyon erős jelzést” vár az igazságszolgáltatástól, és ennek megfelelően kért súlyos, 16 éves szabadságvesztést a feltételezett lövöldözőre.

Miközben az ügyben egy háborúkban népszerű fegyver, több tucat lövés és egy gyerekszobába csapódó lövedék szerepel, a gyanúsított mégsem rács mögött várta az igazságszolgáltatás döntését, hanem csak elektronikus felügyelet alatt volt, ami nem jelentett komoly akadályt. A férfi levágta bokajeladóját, és eltűnt a hatóságok elől.

A Clemenceau tágabb környéke már a tavalyi lövöldözős eset idején is a brüsszeli drogháború egyik legsúlyosabban érintett pontjának számított.

A hirado.hu korábbi helyszíni riportjában a lakosok arról beszéltek, hogy sötétedés után csak akkor mennek ki az utcára, ha muszáj, a környék romló közbiztonságát pedig többen a drogdílerek jelenlétével magyarázták. Akkor fokozott rendőri jelenléttel, razziákkal és lefoglalásokkal próbálták megfékezni az erőszakhullámot.

A mostani ügy azt mutatja, hogy a belga hatóságok egyelőre képtelenek megfelelően kezelni az ügyben való igazságszolgáltatást.

A Brussels Times információ szerint a június első péntekjén zajló tárgyaláson egy másik vádlott, Z.Y. is bíróság elé állt. A vád szerint ő a támadás reggelén egy M4-es gépkarabélyt vitt magával, de azt nem sütötte el. Az ügyészség szerint ugyanakkor a feltételezett lövöldöző társaként működött, ezért vele szemben is 14 év börtönt kértek.

A brüsszeli közbiztonság megrendülése, a halálos tűzpárbajok jelenléte, és a bűncselekményt elkövetőkkel szembeni enyhe bánásmód azt jelzik, hogy a város egyes részein burjánzó veszélyzónák továbbra is nagy fenyegetést jelentenek.

Kiemelt kép: Brüsszeli rendőr őrködik a közrend fölött a drogbandák közötti leszámolások egyik helyszínén (Fotó: Horváth Dániel/hirado.hu)