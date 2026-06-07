Földrengéssorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét

Földrengéssorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén – jelentette az ERT görög közszolgálati adó.

A görög Geodinamikai Intézet adatai szerint a röviddel dél után kezdődött földrengések Évia (hagyományos nevén Euboia) északi részén Prokopi környékét rázták meg,

a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt.

A rengés egyik pillanatát rögzítette az egy helyi kávézó biztonsági kamerája.

A földmozgást Görögország középső részén, és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Dafnouszában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban eddig nem érkezett jelentés.

Az érintett területek ellenőrzésére polgári védelmi és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek ki.

Görögország egy szeizmikusan aktív zónában fekszik, gyakoriak a földrengések, amelyeket akár olyan sűrűn lakott területeken is észlelni lehet, mint az athéni régió.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Nikosz Halkiadakisz)