Civileket sebesített meg a zaporizzsjai atomerőmű térségében végrehajtott ukrán dróntámadás

Három civil megsebesült ukrán dróntámadások nyomán az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodarban – közölte vasárnap délután Makszim Puhov, a város polgármestere Telegram-csatornáján.

„Tegnap éjjel a várost az ukrán fegyveres erők heves támadása érte. Sajnos, három civil megsérült. Az összes sérültnek azonnal megadták a szükséges orvosi segítséget, közülük kettőt kórházba szállítottak” – írta Puhov.

A polgármester szerint két bankfiókban és egy lakóházban károk keletkeztek.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Vesztyi hírszolgálatnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy az ukrán fél célja az atomerőmű személyi állományának és a város lakosságának megfélemlítése és végső kimerítése.

Szombaton egyébként szakemberek helyreállították az erőmű saját energiaellátását biztosító a Ferroszplavnaja-1 elnevezésű, 330 kilovoltos távvezeték működését. Pénteken három mérnök szenvedett sérülést a nukleáris energetikai létesítmény területén.

A Krím és Herszon megye sem maradt ki a támadásokból

A hatóságok vasárnap leállították a forgalmat túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye és az elcsatolt Krím közigazgatási határán található három közúti átkelőhely egyikén. A Dzsankoj átkelő közelében, Csongar településénél ugyanis dróncsapás rongálta meg hidat. A forgalom az Armjanszk és a Perekop határátkelőhelyeken keresztül zajlik.

A délelőtti órákban felfüggesztették a forgalmat Kercsi-szorosban lévő a Krími hídon.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint 12 ukrán repülőgép-típusú drón támadott egy többemeletes lakóházat Herszon megyének egy a fronttól távoli – meg nem nevezett – településén. Az épület teljesen leégett.

Szocsiban lehulló drónszilánkok találtak el vasárnap egy 15 utast szállító kisbuszt. Személyi sérülés nem történt.

Öt frontszakaszon is előrenyomultak az oroszok saját jelentésük szerint

A vasárnapi orosz hadijelentés szerint az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán félezer ukrán repülőgép-típusú repülőszerkezetet lőtt le, valamint 11 irányított légibombát és egy HIMARS-rakétát.

Az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 1320 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több járőrhajót, valamint üzemanyagraktárakat, katonai célokra használt közlekedési, energetikai és kikötői létesítményeket, nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének és indításának helyszíneit, három harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet.

A RIA Novosztyi hírügynökség katona forrásra hivatkozva azt írta, hogy az orosz dróntámadások megzavarták az ukrán fegyveres erők logisztikai átvonalait Harkiv és Szumi megye között, ezért kénytelenek a haditechnikát az egyik regionális központból a másikba a Poltava megyén át szállítani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ukrán katasztrófavédelem)