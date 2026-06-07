Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni drónt a Hormuzi-szoros fölött

Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni támadó drónt a Hormuzi-szoros fölött szombaton késő este – közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap.

A CENTCOM X közösségi platformon megjelent rövid közleménye szerint a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban. Hozzátették, hogy az amerikai erők továbbra is készen állnak az iráni agresszió elleni védekezésre.

A CENTCOM pénteken arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg lelőtt a Hormuzi-szoros felé irányított négy iráni drónt, majd támadást intézett a partok mentén elhelyezett iráni felderítő radarállomások ellen Goruk városában és Kesm-szigetén.

Washington a befagyasztott iráni eszközök felhasználását is vizsgálja

Az amerikai kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy iráni eszközöket használhassanak föl a háború okozta károk helyreállítására a szövetséges öbölmenti országokban – közölte az ügyre rálátó több forrás szombaton.

A Reuters hírügynökségnek és több amerikai tévécsatornának egymástól függetlenül nyilatkozó források szerint

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter utasította a szakértőket, hogy mérjék fel, mekkora kárt okozott Irán az érintett országoknak, és hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi az iráni eszközök felhasználását a jövőbeni károk helyreállítására is.

Az egyelőre nem világos, hogy ez csak a befagyasztott iráni vagyonokra, vagy például olyan eszközökre is vonatkozik, mint az olajszállító hajók.

Egy nappal korábban Mohszen Rezai, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója a CNN-nek azt mondta, hogy a háborút lezáró békemegállapodás feltétele az Egyesült Államok által befagyasztott 24 milliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítása.

A háború február végi kitörése óta Irán számos alkalommal támadta rakétákkal és drónokkal az öbölmenti államokat, így Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Katart és Ománt.

Konténerszállító hajók a dél-afrikai Fokváros kikötőjében 2026. március 2-án. Több hajózási társaság, köztük a dán Maersk és a francia CMA CGM közölte, hogy teherhajóikat Fokvároshoz irányítják át a Hormuzi-szoros lezárása miatt (Fotó: MTI/EPA/Halden Krog)

Pakisztán közvetítene Amerika és Irán között

Pakisztáni biztonsági és diplomáciai körök szerint a tárcavezető magas rangú iráni tisztségviselőkkel készül találkozni. Az iráni fővárosban van jelenleg Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnök is, akiről úgy tartják, jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel is.

Az iráni Irib állami televízió szerint Nakvi Maszúd Pezeskján iráni elnökkel és Abbász Aragcsi külügyminiszterrel tervez megbeszéléseket tartani. Az Irib szerint Nakvi az Egyesült Államok és Irán között zajló közvetett tárgyalásokkal kapcsolatos utasításokkal érkezett Teheránba, hogy azokat megossza az iráni vezetéssel.

Nakvi teheráni látogatása előtt iráni hivatali partnerével, Eszkandar Momeni belügyminiszterrel is találkozott csütörtökön és pénteken Kirgizisztánban. A találkozót követő állásfoglalásban mindkét belügyminiszter hangsúlyozta, hogy következetesen folytatni kell a régióban a tartós béke elérése érdekében tett erőfeszítéseket.

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án intézett támadást Irán ellen, ugyan április 8. óta tűzszünet van a felek között, időnként előfordulnak összecsapások, ahogy legutóbb szombatra virradóra is.

Rodolphe Hajkal libanoni vezérkari főnök szombaton Pakisztánba indult, ahol később Ászim Munírral találkozik – közölte a libanoni hadsereg. A helyi sajtó közlése szerint Hajkal látogatása kapcsolatban áll Pakisztán közvetítő szerepével az iráni konfliktus szereplői között, Libanon pedig döntő szerepet játszik a tárgyalásokon.

Libanon március elején sodródott bele az iráni konfliktusba, miután a Teherán hátszelét élvező Hezbollah síita milícia az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető halálára reagálva rakétákkal kezdte el lőni Izrael területét. A zsidó állam légicsapásokkal válaszolt és csapatokat küldött Libanon területére a szélsőségesek ellen.

Izrael és a libanoni vezetés képviselői szerdán Washingtonban folytatott tárgyalásokon ugyan a tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról állapodtak meg, de azt a Hezbollah elutasítja.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Hamed Jafarnejad/FARS NEWS/AFP)