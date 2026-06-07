Amnesty: Magyarországon átlagosan 17 százalékkal keresnek kevesebbet a nők mint a férfiak

Az európai uniós bértranszparencia szabályok bevezetését sürgeti a kormánynál az Amnesty International Magyarország – közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a 2023-ban elfogadott, a nemek közötti bérszakadék felszámolására irányuló irányelv célja az, hogy a tagállamok a bérezés átláthatóságának megteremtésével lépéseket tegyenek a nemek közötti bérszakadék felszámolására.

Hozzátették, az uniós jogszabály magyar jogba történő átültetésének határideje vasárnap lejár.

Az új kormány illetékesei azt közölték az Amnesty Magyarországgal, hogy a korábbi Nemzetgazdasági Minisztérium nem kért haladékot az ügyben, így ha az országvezetés hamarosan nem implementálja a szabályrendszert, kötelezettségszegési eljárásra számíthat – közölte a civil szervezet.

A közlemény szerint Magyarországon átlagosan 17 százalékkal keresnek kevesebbet a nők mint a férfiak, ez havonta mintegy 130 ezer, évente pedig csaknem 1,5 millió forint veszteséget jelent számukra.

Az irányelv bevezetése Amnesty Magyarország szerint azért létfontosságú, „hogy a női munkavállalók ne csak arról tudhassanak, ha kevesebbet keresnek, mint a velük azonos vagy azonos értékű pozícióban dolgozó férfi munkatársuk, de a munkahelyüknek kötelessége is legyen felszámolni a jogsértő helyzetet.”

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