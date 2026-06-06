Megbírságolták a két turistát, akik bejuttatták a plüssállatot Punchnak

Sajtóhírek szerint az egyik férfi, egy 24 éves egyetemi hallgató átmászott a makákókifutó kerítésén, miközben társa, egy 27 éves zenész kívülről mobiltelefonnal videózta a történteket. A behatolón maszk volt, kezében pedig egy plüssállatot tartott.
Az ügyészség közlése szerint a két vádlottat gyorsított eljárásban – tárgyalás megtartása nélkül – vonták felelősségre az állatkert működésének akadályozása miatt. A férfiak befizették a bírságot.
A tavaly júliusban született kis makákót anyja elutasította, ezért az állatkert gondozói egy plüssorangutánt tettek mellé. A játékszert ölelgető Punchról készült videók milliós nézettséget értek el az interneten, és az állat rövid idő alatt Japán egyik legismertebb állatkerti kedvencévé vált.
A kismajom nehezen illeszkedett be társai közé, ezért hosszú ideig szinte csak a plüssállattal és a gondozókkal volt kapcsolata. Az állatkert azóta rendszeresen beszámol fejlődéséről a közösségi médiában, a legutóbbi felvételek pedig már azt mutatják, hogy a fiatal makákó egyre jobban érzi magát társai között.
A BBC beszámolója szerint az állatkert az incidenst követően azonnal szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be: kiszélesítették a kifutó körüli biztonsági zónát, védőhálókat szereltek fel, és az állatok nyugalma érdekében a teljes fotózási és filmezési tilalom bevezetését is mérlegelik a majomkifutónál.
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