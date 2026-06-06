Megbírságolták a két turistát, akik bejuttatták a plüssállatot Punchnak

Az intézmény működésének akadályozásáért fejenként 300 ezer jen, körülbelül 700 ezer forint pénzbírságra büntették Japánban azt a két amerikai férfit, akik május 17-én az icsikavai állatkertben bejuttatott egy plüssállatot az anyja által elutasított és azóta világhírűvé lett makákókölyöknek, Punchnak – közölte pénteken a csibai kerületi ügyészség.

Sajtóhírek szerint az egyik férfi, egy 24 éves egyetemi hallgató átmászott a makákókifutó kerítésén, miközben társa, egy 27 éves zenész kívülről mobiltelefonnal videózta a történteket. A behatolón maszk volt, kezében pedig egy plüssállatot tartott.

Az ügyészség közlése szerint a két vádlottat gyorsított eljárásban – tárgyalás megtartása nélkül – vonták felelősségre az állatkert működésének akadályozása miatt. A férfiak befizették a bírságot.

A tavaly júliusban született kis makákót anyja elutasította, ezért az állatkert gondozói egy plüssorangutánt tettek mellé. A játékszert ölelgető Punchról készült videók milliós nézettséget értek el az interneten, és az állat rövid idő alatt Japán egyik legismertebb állatkerti kedvencévé vált.

A kismajom nehezen illeszkedett be társai közé, ezért hosszú ideig szinte csak a plüssállattal és a gondozókkal volt kapcsolata. Az állatkert azóta rendszeresen beszámol fejlődéséről a közösségi médiában, a legutóbbi felvételek pedig már azt mutatják, hogy a fiatal makákó egyre jobban érzi magát társai között.

Punch learned how to walk and started becoming independent. pic.twitter.com/CwHFddBipX — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 24, 2026

A BBC beszámolója szerint az állatkert az incidenst követően azonnal szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be: kiszélesítették a kifutó körüli biztonsági zónát, védőhálókat szereltek fel, és az állatok nyugalma érdekében a teljes fotózási és filmezési tilalom bevezetését is mérlegelik a majomkifutónál.

Kiemelt kép forrása: Wikipédia