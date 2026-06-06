Irán ismét amerikai támaszpontokat támadott, a válaszcsapás sem maradt el

A CENTCOM az X-en azt közölte, összesen hat, Kuvait és Bahrein felé tartó rakétát és drónt semmisített meg, egy rakéta pedig nem ért célba. Hozzátette, hogy az amerikai erők ezt követően támadást intéztek Irán a partok mentén elhelyezett felderítő radarállomásai ellen Gorukban és a Kesm szigetén annak érdekében, hogy megvédje magát a további támadásoktól.
A Parancsnokság leszögezte: a támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek.
Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében jelentkezett a két Öböl-állam elleni támadásért, amelyet válasznak minősített arra, hogy nem sokkal korábban az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt a Hormuzi-szoros közelében. A drónokkal kapcsolatban a CENTCOM azt közölte, hogy azok veszélyt jelentettek a tengeri közlekedésre a térségben.
Az IRNA iráni állami hírügynökség úgy tudja, a Gárda műveletei a kuvaiti Ali Asz-Szálem légibázis, valamint az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállása ellen irányultak.
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Éleződik a vita Irán és Libanon között
Mindeközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton visszautasította a libanoni elnök azon kijelentését, amely szerint Teherán cserealapnak használná Libanont az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásai során, egyúttal felszólította az államfőt, hogy „az igazi ellenségtől” védje meg hazáját.
Az X-en közzétett üzenetében Aragcsi leszögezte: Joseph Aoun libanoni államfő szavai hallatán úgy tűnhet, „mintha Irán tartaná megszállva Libanon egyötödét, űzte volna el otthonából a libanoniak egynegyedét és bombázná naponta az országot”.
„Védje meg hazáját az igazi ellenségtől, elnök úr!” – tette hozzá a tárcavezető.
Aragcsi kiemelte azt is, hogy amennyiben Teherán puszta cserealapként tekintene Libanonra, már rég megállapodhatott volna az Egyesült Államokkal.
Joseph Aoun péntek este, a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában azt vetette Teherán szemére, hogy „a libanoni nép fizeti meg az árát Irán érdekeinek”, egyúttal felszólította az iszlám köztársaságot, hagyjon fel a beavatkozással Libanon ügyeibe.
„Ez nem a maguk országa, hanem a mienk”
– tette hozzá.
Izrael március óta rendszeresen támadja Libanont, miután az Irán-barát Hezbollah libanoni síita mozgalom nem sokkal az iráni háború kitörése után fegyveres akciókat indított Izrael ellen.
Teherán azóta többször leszögezte: a Washingtonnal kötendő megállapodásnak magában kell foglalnia a libanoni helyzet rendezését is, beleértve az izraeli csapatok kivonását Libanonból.
Naím Kászem, a Hezbollah vezetője a héten „megadásnak” minősítette a libanoni-izraeli tűzszüneti tárgyalásokat, és hangoztatta: az ennek eredményeként létrejött fegyverszünetet a libanoni lakosság többsége teljes egészében elutasítja.
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Aoun az interjúban visszautasította Kászem kijelentéseit, és úgy vélte, az embereknek „elegük van” a Hezbollah Izrael elleni háborújából.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)