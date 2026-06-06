Irán ismét amerikai támaszpontokat támadott, a válaszcsapás sem maradt el

Irán ismét támadást indított az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjai ellen szombatra virradóra, az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) erre válaszcsapással reagált.

A CENTCOM az X-en azt közölte, összesen hat, Kuvait és Bahrein felé tartó rakétát és drónt semmisített meg, egy rakéta pedig nem ért célba. Hozzátette, hogy az amerikai erők ezt követően támadást intéztek Irán a partok mentén elhelyezett felderítő radarállomásai ellen Gorukban és a Kesm szigetén annak érdekében, hogy megvédje magát a további támadásoktól.

A Parancsnokság leszögezte: a támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek.

🚨🇺🇸 BREAKING: CENTCOM has put out its account of tonight’s exchange, releasing footage of its strikes on the Iranian radar sites and a scoreboard for Iran’s retaliation: six missiles intercepted, a seventh that never reached its target, and zero Americans harmed, by initial… pic.twitter.com/WAGV8tEJFg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 6, 2026

Az iráni Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében jelentkezett a két Öböl-állam elleni támadásért, amelyet válasznak minősített arra, hogy nem sokkal korábban az amerikai hadsereg lelőtt négy iráni drónt a Hormuzi-szoros közelében. A drónokkal kapcsolatban a CENTCOM azt közölte, hogy azok veszélyt jelentettek a tengeri közlekedésre a térségben.

Az IRNA iráni állami hírügynökség úgy tudja, a Gárda műveletei a kuvaiti Ali Asz-Szálem légibázis, valamint az amerikai ötödik flotta bahreini főhadiszállása ellen irányultak.

Éleződik a vita Irán és Libanon között

Mindeközben Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton visszautasította a libanoni elnök azon kijelentését, amely szerint Teherán cserealapnak használná Libanont az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásai során, egyúttal felszólította az államfőt, hogy „az igazi ellenségtől” védje meg hazáját.

Az X-en közzétett üzenetében Aragcsi leszögezte: Joseph Aoun libanoni államfő szavai hallatán úgy tűnhet, „mintha Irán tartaná megszállva Libanon egyötödét, űzte volna el otthonából a libanoniak egynegyedét és bombázná naponta az országot”.

„Védje meg hazáját az igazi ellenségtől, elnök úr!” – tette hozzá a tárcavezető.

Aragcsi kiemelte azt is, hogy amennyiben Teherán puszta cserealapként tekintene Libanonra, már rég megállapodhatott volna az Egyesült Államokkal.

Joseph Aoun péntek este, a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában azt vetette Teherán szemére, hogy „a libanoni nép fizeti meg az árát Irán érdekeinek”, egyúttal felszólította az iszlám köztársaságot, hagyjon fel a beavatkozással Libanon ügyeibe.

„Ez nem a maguk országa, hanem a mienk”

– tette hozzá.

Izrael március óta rendszeresen támadja Libanont, miután az Irán-barát Hezbollah libanoni síita mozgalom nem sokkal az iráni háború kitörése után fegyveres akciókat indított Izrael ellen.

Teherán azóta többször leszögezte: a Washingtonnal kötendő megállapodásnak magában kell foglalnia a libanoni helyzet rendezését is, beleértve az izraeli csapatok kivonását Libanonból.

Naím Kászem, a Hezbollah vezetője a héten „megadásnak” minősítette a libanoni-izraeli tűzszüneti tárgyalásokat, és hangoztatta: az ennek eredményeként létrejött fegyverszünetet a libanoni lakosság többsége teljes egészében elutasítja.

Aoun az interjúban visszautasította Kászem kijelentéseit, és úgy vélte, az embereknek „elegük van” a Hezbollah Izrael elleni háborújából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)