Péntek este 93 éves korában, a családja körében békésen elhunyt Bernadette Chirac, a korábbi francia köztársasági elnök, Jacques Chirac özvegye – jelentette be szombaton a volt elnökfeleség lánya, Claude Chirac.

Bernadette Chirac (születési nevén Bernadette Chodron de Courcel) 1933. május 18-án született Párizsban. A francia főváros elegáns 16. kerületében felnőtt, diplomata családban nevelkedett fiatal nő a rangos párizsi politikatudományi egyetem („Sciences-Po”) hallgatójaként ismerkedett meg Jacques Chirac-kal, akivel 1956-ban kötöttek házasságot.

Noha a férje első köztársasági elnöki ciklusáig (1995-2002) nem volt országosan ismert, ő volt az egyetlen olyan francia elnökfeleség, aki önállóan töltött be politikai tisztséget a dél-nyugat-franciaországi Correze megye főtanácsosaként 1979-2015-ig; miközben kitartóan támogatta a több alkalommal is miniszteri, majd miniszterelnöki és polgármesteri tisztséget betöltő férje politikai, köztársasági elnöki ambícióit.

Később – már elnökfeleségként – a kórházi fekvőbetegként ápolt gyerekeket segítő „Sárga érmék+ elnevezésű jótékonysági kampány vezetőjeként tett szert országos népszerűségre. A férje árnyékából kilépő Bernadette Chirac ettől kezdve a francia politikai elit egyik elismert szereplője lett, egyre nagyobb jelentőséggel bírt a a különböző tisztségekét induló politikusoknak nyújtott támogatása is. Férje 2002-es újraválasztásában is fontos szerepet játszott.

A sokak által csak „Bernie” becenéven emlegetett elnökfeleséget – klasszikus, polgári megjelenéséből is adódóan – a férjénél konzervatívabbnak tartották.

Elismerést vívott ki magának azzal az is, hogy jó politikai érzékkel rendelkezett. Ennek volt betudható amikor a parlament feloszlatásának katasztrofális következményeire figyelmeztette a férjét 1997-ben, a feloszlatás ötletét pedig az Élysée-palota akkori főtitkárának, az általa négyszemközt csak Néróként emlegetett politikusnak, Dominique de Villepinnek tulajdonította.

Elnök férje később azt is elmesélte róla hogy ő volt az egyetlen, aki már a 2002-es elnökválasztás idején figyelmeztette őt a szélsőjobboldali francia párt, a Nemzeti Front vezetője, Jean-Marie Le Pen felemelkedésére.

„Ő az életem nője, akivel oly’ sok mindent értünk el együtt!” – írta róla az emlékirataiban a 86 éves korában, 2019-ben elhunyt férje, Jacques Chirac.

Kiemelt kép: Bernadette Chirac megérkezik II. Albert monacói uralkodó herceg és dél-afrikai neje, Charlene hercegnő egyházi esküvőjére a hercegi palota díszudvarára július 2-án (MTI/EPA/Bruno Bebert)