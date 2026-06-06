Bocsánatot kért Kijev, miután egy robbanóanyaggal megrakott ukrán drónt találtak egy görög szigetnél

„Az ukrán fél bocsánatot kér az incidensért, hangsúlyozva, hogy az az Ukrajna elleni folyamatos orosz agresszió által előidézett körülmények eredménye volt” – írta Heorhij Tihij szóvivő az X-en.
Hozzátette, mindez arra mutat rá, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított agressziója nemcsak Ukrajnára, hanem a szomszédos baráti államokra, Európára és a világ egészére is veszélyt jelent.
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A szóvivő emellett megköszönte Görögországnak azt a támogatást, amelyet Ukrajnának nyújtott az ország elleni orosz háború négy évvel ezelőtti kezdete óta.
A bocsánatkérés azután történt, hogy Görögország szerdán hivatalosan is tiltakozott Kijevnél a 100 kilogramm robbanóanyaggal ellátott és járó motorral megtalált, hat méter hosszú tengeri drón miatt.
A görög külügyi tárca a tiltakozó jegyzékében kiemelte, hogy a drón miatt közvetlen életveszélyben voltak a környéken tartózkodó civilek, nem beszélve egy esetleges robbanás okozta súlyos környezeti kárról.
Hozzátették, hogy Ukrajna önvédelemhez való joga nem szolgálhat mentségül az ilyen jellegű incidensekre a Földközi-tenger térségében.
A halászok által partra vontatott veszélyes tengeri drónt a görög parti őrség hatástalanította egy ellenőrzött körülmények között végrehajtott, irányított robbantással.
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