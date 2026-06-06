A migrációs paktum miatt robbant ki a vita Magyar Péter és Orbán Viktor között

Éles szóváltás alakult ki a közösségi médiában Orbán Viktor és Magyar Péter között a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum miatt. Miközben a Fidesz elnöksége a brüsszeli döntés végrehajtásának azonnali megtagadására szólította fel a kormányt, addig a miniszterelnök arról kérte számon a volt kormányfőt, hogy miért nem akadályozta meg korábban a paktum elfogadását az Európai Unióban.

Újabb politikai adok-kapok alakult ki szombaton a közösségi médiában Orbán Viktor és Magyar Péter között, ezúttal az Európai Unió migrációs paktuma miatt.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be, hogy Magyarország nem hatja végre a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot.

„A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” – fogalmazott a volt miniszterelnök.

A bejegyzésre reagált Magyar Péter is, aki szintén a Facebookon tette fel kérdését Orbán Viktornak.

„A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?”

– írta a miniszterelnök.

Ahogy arról a hirado.hu beszámolt, a migrációs paktum ügye ismét a politikai viták középpontjába került. Pénteken Budapesten jobboldali influenszerek által szervezett demonstrációt tartottak, ahol a résztvevők az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték.

Az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktum 2026. június 12-én lép hatályba, amely minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket, vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.

Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat.

A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az EU rendelkezésre állhat.

A szabályok ugyanakkor csak azokra vonatkoznak, akik jogosultak lehetnek menekültstátuszra vagy más nemzetközi védelemre. Azokat, akik nem felelnek meg a menedékjogi feltételeknek, az EU tervei szerint már a külső határokon gyorsított eljárásban vizsgálják meg, és ha nem jogosultak védelemre, visszaküldhetik őket származási országukba vagy egy másik biztonságos országba.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)