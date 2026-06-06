A katolikus egyház készen áll a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába állni – Madridból üzent XIV. Leó pápa

„Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést” – fogalmazott az egyházfő.

Mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és „e föld” között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját, és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma „mint emberi családnak, együtt kell szembenéznünk”.

Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt – jelentette ki.

„A béke üzenete, amely ezekben az időkben, sajnos, néhányak számára naivnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előregyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt”

– hangsúlyozta a katolikus egyházfő.

Hozzátette:

a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon.

XIV. Leó pápa kitért arra is, hogy az új technológiák mesterséges környezetté váltak, amelyben alapvető döntéseink próbára kerülnek, mert felerősödnek benne az előítéletek és gyengül a kritikai gondolkodás, ugyanakkor a jó ellenállhat.

A katolikus egyházfő háláját fejezte ki Spanyolország hűségéért a nemzetközi jog és a multilateralizmus iránt, amely „a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben testesül meg”.

Arra buzdította a jelenlévőket, hogy ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot az országon belül, vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait a jövő tervezésekor, hangolják össze az autonómia és az egység iránti igényeket, és mozdítsák elő az európai egyesülés folyamatát, „nem más hatalmakkal szemben, hanem ajándékként az egész emberiség számára”.

VI. Fülöp király méltatta az egyház munkáját és Leó pápa üzenetét

A pápát a találkozó kezdetén VI. Fülöp király beszéddel köszöntötte, kiemelve a katolikus hit történelmi, kulturális és társadalmi súlyát Spanyolországban, méltatva az egyház karitatív munkáját önkéntesei és misszionáriusai révén.

Az uralkodó szólt az egyházon belüli bántalmazás okozta károkról, amelyek szavai szerint nem lehetnek reprezentatívak a hatalmas egyházi közösségre nézve.

„Az Ön egyértelműsége és határozottsága, amelyet szintén szeretnék elismerni, elengedhetetlen a gyógyulási folyamatban és az okozott károk helyreállításában: az áldozatok, a hívek, az egyház és az egész társadalom számára”

– fogalmazott.

Megemlékezett XIV. Leó májusban közzétett első, mesterséges intelligenciáról szóló enciklikájáról is, amelyet „az emberiség számára reménnyel és optimizmussal teli perspektíva vezérel”.

„Szavai arra ösztönöznek minket, hogy a steril és bénító félelmet váltsuk fel az új valóság lehetőségeinek és kockázatainak átgondolt és közös megértésével”

– jegyezte meg.

VI. Fülöp szerint manapság fennáll a veszélye annak, hogy elfelejtjük, mi is az, ami igazán számít, de továbbra is az emberi méltóságnak, az emberi jogoknak, a demokratikus értékeknek és a nemzetközi jognak kell vezérelveinknek maradniuk, mert mert ezekben rejlik a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság.

A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa beszédet mond a fogadási ünnepségén a madridi királyi palotában 2026. június 6-án. A katolikus egyházfő egyhetes apostoli látogatásra érkezett Spanyolországba (Fotó: MTI/EPA/EFE/Chema Moya)