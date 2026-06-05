Zaporizzsjai atomerőmű: az ukrán hadsereg megsértette a vezetékjavítási tűzszünetet

Megsértette az ukrán hadsereg a vezetékjavítási tűzszünetet a zaporizzsjai atomerőmű körzetében, megsebesítve öt orosz tűzszerészt – közölte az energetikai pénteken létesítmény sajtószolgálata a Telegram-csatornáján.

„Ma (moszkvai idő szerint) 13:15-kor, a +csend üzemmód+ keretében végzett mérnöki munkálatok során (…) az ukrán fegyveres erők drónja lőszert dobott le az orosz védelmi minisztérium aknamentesítő csoportjának tagjaira” – állt a zaporizzsjai atomerőmű bejegyzésében.

A közlemény szerint

az efféle cselekmények durván megsértik az ukrán fél által a zaporizzsjai atomerőművön végzett munkák biztonságára vonatkozóan nyújtott, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által megerősített garanciákat.

A NAÜ péntek reggel közölte, hogy ideiglenes fegyvernyugvás lépett életbe az ukrán és az orosz erők között a zaporizzsjai atomerőmű környékén annak érdekében, hogy elvégezhessék a javításokat a létesítmény megsérült elektromos vezetékén. Az ENSZ ügynöksége szerint a kulcsfontosságú vezeték megjavításával a nukleáris balesetet igyekeznek elkerülni.

A tűzszünet lehetővé teszi, hogy a felek az elkövetkező napokban szakembereket küldjenek a harcokban megsérült, 750 kilovoltos vezeték kijavítására. A távvezeték két hónappal ezelőtt sérült meg, így az Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai létesítményt csupán egyetlen, 330 kilovoltos vezeték látta el a reaktorok hűtéséhez szükséges árammal.

A NAÜ felhívta a figyelmet arra is, hogy az atomerőmű már több távvezetékével elvesztette a kapcsolatot az utóbbi hetekben, és vészhelyzeti dízelaggregátorokkal működik. A területen tavaly év vége óta ez a hatodik tűzszünet.

A péntek reggel hattól életbe lépett tűzszünet a megállapodás értelmében június 23-ig tart.

Kapcsolódó tartalom Ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű környékén a szükséges javítások érdekében A területen tavaly év vége óta ez a hatodik tűzszünet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)