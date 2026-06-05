Ursula von der Leyen: Oroszország háborúja egyre közvetlenebbül fenyegeti a keleti határokon fekvő országokat

Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent Európa keleti határain fekvő országokra – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke pénteken arra reagálva, hogy felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötőjében, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénteki incidens épp egy héttel az után történt, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy galaci panelházra. Az uniós bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy mindez Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következménye.

„Teljes szolidaritást vállalunk minden olyan tagállammal, mely ki van téve ezeknek a fenyegetéseknek”

– fogalmazott von der Leyen, majd azt mondta: az uniós válasznak a helyzet fontosságához kell igazodnia.

Közölte továbbá: Európa hatalmas összegeket fektet a drónok elleni képességekbe, a légvédelembe és a korai figyelmeztető rendszerekbe. A védelmi képességek fejlesztését szolgáló SAFE-program segíteni fog egy erősebb Románia es egy erősebb Európa felépítésében – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében szolidaritását fejezte ki Romániával, majd kijelentette: az EU megerősíti rendíthetetlen elkötelezettségét minden tagállam biztonsága mellett.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)