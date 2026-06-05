Ukrán külügyminiszter: Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki nyílt levele esélyt jelent a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin számára a háború befejezésére – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken, a nyugat-ukrajnai Vinnicja városában tartott sajtótájékoztatóján.

„Ez a levél tulajdonképpen egy esély Putyin számára, hogy végre lezárja a háborút, véget vessen ennek az agressziónak. Ez egy objektív elemzése annak, hol tartunk jelenleg. Ukrajna igazságos békére törekszik. Szeretnénk befejezni ezt a háborút, de ismét láthatjuk, ki érdekelt az agresszió folytatásában” – mondta a tárcavezető.

Szavai szerint Ukrajnának reális javaslatai vannak arra, hogyan lehetne a diplomáciai eszközöket a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni.

„Ezt a levelet az elnök nyilvánosan is közzétette. Diplomáciai csatornákon is továbbítottuk, és nemzetközi szervezetek platformjain is regisztráltuk, az ENSZ-t is beleértve”

– tette hozzá a miniszter.

Szibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem titkol semmit, „és ha Putyin elzárkózik, az csak tovább erősíti a negatív tendenciákat,” és még nagyobb kockázatot jelent az orosz társadalom és gazdaság számára.

„Ez a levél világosan ezt mutatja. Itt az idő találkozni, itt az idő beszélni egy ilyen szinten, hogy közelebb kerüljünk egy igazságos és méltó békéhez”

– szögezte le a külügyminiszter.

Zelenszkij az orosz elnökhöz címzett nyílt levelében személyes találkozót javasolt Putyinnak azért, hogy véget vessenek a háborúnak – idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

„Elég a háborúból. Ukrajna javasolja a háború befejezését. Ezt tisztességesen és méltósággal kell megtenni, és garantálni kell, hogy nem lesz újabb eszkaláció. Látjuk, hogy az Egyesült Államok jelenleg teljes figyelmét az iráni kérdésnek szenteli, és helytelen lenne várni arra, hogy majd sorra kerül a háború Európában is”

– írta az ukrán államfő.

Hozzátette: „Ha ön (Putyin) személyesen nem jut el arra a következtetésre, hogy ideje befejezni ezt a háborút, Ukrajna folytatni fogja a küzdelmet a túléléséért. Nekünk lesznek támogatóink, de önnek sokkal nagyobb mértékben kell majd nem Oroszország, hanem a saját túléléséért küzdenie. Ez nem fenyegetés, hanem az orosz történelem tényei, amelyeket ön jól ismer: amikor Oroszország elfárad, változások következnek be. Mi hozzájárulhatunk ehhez a fáradáshoz, ön viszont megállíthatja ezt a háborút.”

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész a teljes tűzszünetre a tárgyalások idejére, amelynek betartását nemzetközi partnerek – köztük az Egyesült Államok – felügyelhetnék. Azt javasolta, hogy harmadik országban – például Svájcban, Törökországban vagy egy arab államban – tartsák meg a csúcsszintű találkozót, és közölte, hogy a moszkvai vagy a kijevi helyszínt nem tartja elfogadhatónak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a levélre reagálva csütörtökön azt mondta, hogy ha az ukrán elnök találkozni akar Putyinnal, bármikor elutazhat Moszkvába.

Donald Trump amerikai elnök – az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint – úgy fogalmazott, hogy „nagyszerű lenne”, ha Zelenszkij és Putyin tárgyalnának egymással, és hozzátette, hogy „mindketten nagyon jó emberek”. Mindazonáltal azt is hangsúlyozta, hogy amerikai segítség nélkül Ukrajna nem tudott volna eddig kitartani. Kijelentette továbbá, hogy kölcsönös kompromisszumokat vár Ukrajnától és Oroszországtól a konfliktus rendezése érdekében.

Emmanuel Macron francia elnök „jó kezdeményezésnek” nevezte Zelenszkij levelét. Úgy vélekedett, hogy Ukrajna és Oroszország közvetlenül is megállapodhat a tűzszünetről és egy béketervről, miközben az európai országok segíthetik ezt a folyamatot.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka)