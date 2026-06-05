Román elnök: Az ukrán féltől kapott információk alapján még a robbanás előtt kiürítették a konstancai kikötőbe sodródott tengeri drón környékét

Az ukrán féltől kapott információk tették lehetővé, hogy még a robbanás előtt kiürítsék a konstancai kikötőbe sodródott tengeri drón környékét – közölte pénteken az X-en a román államfő.

Nicusor Dan szerint az ukrán erők négy haditengerészeti drón felett vesztették el az irányítást az orosz rádióelektronikai zavarás hatására, a drónok egyike pedig a konstancai kikötőbe sodródott.

Az ukrán fél közölte a román hatóságokkal, hogy az önmegsemmisítő szerkezet mikor fog működésbe lépni és ez lehetővé tette a veszélyeztetett környék kiürítését.

Mind a négy, az ukrán hadsereg irányítása alól kikerült drón felrobbant magától, az egyik a kikötőben, egy második a parti őrség felügyelete alatt a kikötő közelében, további kettő pedig Konstancától mintegy 145 km-re keletre a nemzetközi vizeken – tájékoztatott a román államfő.

Kiemelt kép: Nicusor Dan román elnök (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)