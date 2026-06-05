Német statisztikai hivatal: Több német vándorol hazánkba, mint magyar Németországba

Megfordult a Magyarország és Németország közötti vándorlás. A német statisztikai hivatal adatai szerint már többen költöztek Németországból Magyarországra, mint fordítva.

Jelentősen csökkent a Magyarország és Németország közötti vándorlás 2025-ben, ráadásul hosszú idő után először Magyarország javára fordult a mérleg. A német statisztikai hivatal (Destatis) friss adatai szerint tavaly 25 879-en költöztek Magyarországról Németországba, miközben 26 535-en tették meg az utat az ellenkező irányba. Ez azt jelenti, hogy 656-tal többen érkeztek Németországból Magyarországra, mint ahányan Magyarországról Németországba költöztek.

A változás azért figyelemre méltó, mert a megelőző években jellemzően Németország volt a nyertese a két ország közötti migrációnak. Különösen 2023-ban volt jelentős a különbség, amikor több mint 34 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban 27 ezren. Akkor a német mérleg több mint 7500 fős többletet mutatott. Azóta látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma. Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, addig 2025-ben már csak valamivel több mint 25 ezren. Ez több mint négyezer fős csökkenés egyetlen év alatt.

A Németországból Magyarországra irányuló vándorlás ezzel szemben jóval stabilabb képet mutat. Az elmúlt hat évben minden évben 26–30 ezer fő között alakult az érkezők száma, így a tavalyi 26 535 fős adat nem számít rendkívülinek.

A statisztikák alapján tehát inkább a Németországba irányuló migráció mérséklődése rajzolódik ki.

A német állampolgárok mozgása szintén érdekes képet mutat. A hivatalos adatok szerint 2025-ben 1817 német állampolgár költözött Németországból Magyarországra, míg Magyarországról Németországba 772 német állampolgár távozott. A kategóriában ugyanakkor a kettős állampolgárok is szerepelhetnek.

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A hosszabb távú adatok alapján jól látható, hogy a 2010-es évek első felében és közepén jóval erősebb volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás. 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, a nettó egyenleg pedig több tízezer fős német többletet mutatott. A két ország közötti vándorlási folyamatok egy szélesebb európai trendbe illeszkednek. Németország egészét tekintve ugyanis 2025-ben a nettó bevándorlás 235 ezer főre csökkent, miközben egy évvel korábban még 430 ezer fős többletet regisztráltak. A számok arra utalnak, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra is vonzó célpont maradt, de a bevándorlás üteme érezhetően lassul – olvasható a Világgazdaságban.

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