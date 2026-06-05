Negatív kilátás mellett vizsgálja a Fitch Ratings a magyar államadós-besorolást

Péntekre tűzte ki a magyar államadós-osztályzat idei első felülvizsgálatát a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan késő éjjel jelenti be döntését Londonban.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő – a Fitch mellett az S&P Global Ratings és a Moody’s Ratings – az idén is összesen hat, egyenként két-két időpontot jelölt ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, más európai uniós szuverén adósok osztályzati felülvizsgálataihoz hasonlóan minden esetben pénteki napokra.

A Fitch Ratings Magyarország államadósság-kötelezettségeit jelenleg befektetési ajánlású, negatív kilátású „BBB” besorolással tartja nyilván.

A másik két globális hitelminősítő már elvégezte az idei menetrendjében szereplő első magyar felülvizsgálatokat, de egyikük sem hajtott végre módosításokat.

Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeire jelenleg „BBB mínusz/A-3” besorolást tart érvényben, és a hosszú távú „BBB mínusz” osztályzat kilátása szintén negatív.

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Az S&P ezeket az osztályzatokat a múlt péntekre kitűzött idei első felülvizsgálata során megerősítette.

A Moody’s – amely jelenleg az S&P besorolásánál egy fokozattal jobb, „Baa2” (a Fitch Ratings „BBB” magyar besorolásának megfelelő) osztályzatot tart érvényben Magyarországra, ugyancsak negatív kilátással – az általa kijelölt, két héttel ezelőtti idei első időpontban elvégezte a felülvizsgálatot, mindazonáltal nem hajtott végre hitelminősítői akciót, ehelyett egy általános helyzetértékelést adott ki a magyar közfinanszírozási és reálgazdasági helyzetről.

Ebben a cég azt valószínűsítette, hogy az új magyar kormány alatt javulnak Magyarország és az EU kapcsolatai, kiemelte ugyanakkor, hogy Magyar Péter kormánya szűk határidők szorításában dolgozik az EU-finanszírozások felszabadításán.

A Moody’s a magyar hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló előrejelzését 1,9 százalékra, a jövő évi növekedésre adott prognózisát 2,2 százalékra csökkentette, mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus hatásaival indokolva a korrekciót.

A Moody’s a prognózis módosításáig mindkét évre 2,3 százalékos növekedést valószínűsített a magyar gazdaságban.

A Fitch Ratings már a Tisza Párt győzelmével végződött országgyűlési választások után kiadott egy előzetes helyzetértékelést, amelyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt.

Az elemzés szerint a választások előtti költségvetési lazítás közfinanszírozási hatása, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs irányvonala volt az oka annak, hogy a Fitch tavaly decemberben a „BBB” szintű magyar szuverén besorolás kilátását az addigi stabilról negatívra módosította.

A Fitch kiemelte, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál: ebben az időszakban a magyar hazai össztermék éves átlagban 0,1 százalékkal nőtt.

Ugyanakkor a Fitch Ratings is arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kifejezésre juttatott EU-párti hozzáállása és a Tisza Párt „szupertöbbsége” várhatóan javítja majd az együttműködést az Európai Unióval, mindenekelőtt olyan valószínűsíthető szakpolitikai intézkedésekkel, amelyek oldják a jogállamisággal, a bíróságok függetlenségével és a korrupcióval kapcsolatos aggályokat, ami lehetővé teheti a korábban befagyasztott EU-finanszírozások felszabadítását.

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