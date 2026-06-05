Kétszázmilliárd euró a tét, az Euroclear felfüggesztené az orosz kártérítési ítélet végrehajtását

A belga Euroclear Bank azzal a kéréssel fordult a moszkvai választottbírósághoz, hogy függessze fel az orosz központi bank (Bank Rosszii) javára szóló, mintegy 200 milliárd eurós kártérítési ítélet végrehajtását – közölte pénteken a RIA Novosztyi hírügynökség.

A belga banknak a végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelme csütörtökön érkezett a bírósághoz. Ezzel párhuzamosan az Euroclear „a végrehajtási okmány rendelkezéseinek, valamint annak végrehajtási módjának és rendjének tisztázása” iránti kérelemmel fordult a bírósághoz.

A moszkvai választottbíróság május 15-én ítélt meg az orosz pénzügyi szabályozó hatóságnak 200 milliárd euró kártérítést az Euroclearrel szemben.

A belga banknak jogában áll a döntést fellebbezéssel megtámadnia.

A Bank Rosszii decemberben nyújtotta be keresetét a bírósághoz. A szabályozó hatóság az Euroclear tevékenységéből eredő károk megtérítését kérte, arra hivatkozva, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonát képező pénzeszközökkel és értékpapírokkal. A kereset összege a zárolt eszközök értékéből és az elmaradt haszonból állt össze.

Az Euroclear jogi képviselői szerint a májusi ítélet megsértette a letétkezelőnek a tisztességes eljáráshoz való jogát.

Ukrajna megtámadását követően az Európai Unió és a G7-csoport országai az orosz devizatartalékok mintegy felét befagyasztották. Több mint 200 milliárd euró található az EU-ban, túlnyomórészt a belgiumi Euroclear számláin. Moszkva válaszlépéseket tett: az általa barátságtalannak minősített államokból származó külföldi befektetők eszközeit és az azokból származó bevételeket úgynevezett C típusú speciális számlákon zárolták, ezekhez csak egy kormányzati bizottság külön döntése alapján lehet hozzáférni.

Kapcsolódó tartalom Az orosz jegybank pert indít a moszkvai választott bíróságon a belga Euroclear ellen a befagyasztott orosz vagyonok miatt Az orosz jegybank kártérítést követel.

Kiemelt kép: Euroclear Bank épülete Brüsszelben (Fotó: Nicolas TUCAT/AFP)