Ideiglenes tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű környékén a szükséges javítások érdekében

Az X-en közzétett üzenet szerint a kulcsfontosságú vezeték megjavításával a nukleáris balesetet igyekeznek elkerülni.
A tűzszünet lehetővé teszi, hogy a felek az elkövetkező napokban szakembereket küldjenek a harcokban sérült, 750 kV-os vezeték kijavítására.
A távvezeték két hónappal ezelőtt sérült meg, így az Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai létesítményt csupán egyetlen, 330 kV-os vezeték látta el a reaktorok hűtéséhez szükséges árammal.
A NAÜ felhívta a figyelmet arra is, hogy az atomerőmű már több távvezetékével elvesztette a kapcsolatot az utóbbi hetekben, és vészhelyzeti dízelaggregátorokkal működik.
A területen tavaly év vége óta ez a hatodik tűzszünet.
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Kiemelt kép: Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója nézi az okozott kárt az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik hűtőtornyában, 2024. szeptember 4. (Fotó: Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)