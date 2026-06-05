Ha Zelenszkij találkozni akar Putyinnal, eljöhet Moszkvába – jelentette ki Peszkov

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak nyilatkozva.

„Zelenszkij bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt” – fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszkij sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat.

Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé,

de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával.

„Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött” – tette hozzá a Kreml szóvivője.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a moszkvai kormányzati épületegyüttesben, a Kremlben 2025. március 17-én (Fotó: MTI/Jurij Kocsetkov)