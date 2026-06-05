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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Alekszej Lihacsov: A Roszatom levélben jelezte készségét Budapestnek a Paks II-ről való egyeztetésre

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.05. 19:01

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks II atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.

„Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk mint fővállalkozóval” – mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Hozzátette:

hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani.

Lihacsov a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott a sajtónak.

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A kiemelt kép forrása: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

Paks II. Alekszej Lihacsov Roszatom

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