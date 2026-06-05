Alekszej Lihacsov: A Roszatom levélben jelezte készségét Budapestnek a Paks II-ről való egyeztetésre

A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks II atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.

„Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk mint fővállalkozóval” – mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek. Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani. Lihacsov a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott a sajtónak. Kapcsolódó tartalom A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik A kiemelt kép forrása: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula