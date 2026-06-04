Vádalku keretében elismerheti bűnösségét minősített iratok visszatartásában John Bolton volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó

Vádalku keretében elismerheti bűnösségét minősített iratok visszatartásában John Bolton, a Fehér Ház egykori nemzetbiztonsági tanácsadója – közölték amerikai tisztségviselők csütörtökön.

A megjelent közlések szerint John Bolton egyrendbeli bűncselekmény elkövetését ismerheti el, mely a törvény szerint 60 hónap börtönnel és 2,25 millió dollárig terjedő pénzbírsággal büntethető. Az illetékesek szerint a vádalku révén az első Trump-adminisztráció idején másfél évig nemzetbiztonsági tanácsadóként dolgozó korábbi diplomata elkerülheti a letöltendő börtönbüntetést. A bíróság előtt június 26-án kell megjelennie.

A szövetségi hatóságok tavaly augusztusban tartottak házkutatást John Bolton Washingtonhoz közeli otthonában, valamint washingtoni irodájában, ahol több doboznyi iratot foglaltak le. Az ügyészség októberben emelt vádat ellene minősített információ eltávolítása és visszatartása miatt.

A vádirat szerint az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó hivatalba lépésének napja, azaz 2018 április 9-e és a szövetségi hatóságok által tartott házkutatás időpontjáig, azaz 2025. augusztus 22-ig törvénytelenül tartott magánál iratokat, feljegyzéseket, valamint visszaélt egykori hivatali pozíciójával, amikor legkevesebb két emberrel osztott meg titkosított információkat, köztük szigorúan titkos minősítésű, nemzetbiztonsággal összefüggő értesüléseket.

John Bolton 2019. szeptemberében azt követően távozott a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciójából, hogy nézeteltérése alakult ki Donald Trump elnökkel, és kettőjük viszonya azóta feszült volt gyakori és kölcsönösen éles bírálatokkal.

Kiemelt kép: John Bolton, egykori amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)