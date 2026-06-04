Ursula von der Leyen: Elfogadhatatlan az örmény termékek kivitelét sújtó orosz intézkedés

Elfogadhatatlan az örmény termékek oroszországi importjának korlátozása, ami nem más, mint gazdasági kényszerítés – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.

Ursula von der Leyen a közöségi oldalán tájékoztatott arról, hogy telefonon beszélt Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel, miután – mint közölte – Oroszország meghosszabbította az örmény termékekre vonatkozó importkorlátozásait.

Az uniós bizottság elnöke leszögezte: Moszkva a gazdasági kapcsolatokat fegyverként használja politikai nyomásgyakorlás céljából.

„Túlságosan is jól ismerjük ezt a forgatókönyvet, ezért áll ki Európa határozottan Örményország mellett” – fogalmazott von der Leyen, majd közölte: az EU támogatási csomagot készít elő Jereván számára, amely magában foglal azonnali pénzügyi segítséget, több mint 50 millió euró értékben.

Az uniós intézkedéscsomagban több örmény termék, különösen az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmének megkönnyítése szerepel – tájékoztatott von der Leyen, aki részleteket közölve megemlítette, hogy az EU például az örmény virágexport támogatásáról döntött, tekintettel arra, hogy Oroszország a közelmúltban „kétes állítások alapján” korlátozta az Örményországból származó virágbehozatalt. Egy tízezer szálból álló virágszállítmány várhatóan pénteken érkezik Lettországba – közölte.

Elmondta továbbá, hogy az EU és Örményország összekapcsolja vállalkozásait, mivel – mint fogalmazott – „Örményország az a hely, ahol a tehetség, az innováció és a lehetőségek találkoznak”.

A nemrégiben nyitott, Törökországgal közös, Grúzián átvezető kereskedelmi útvonalakra utalva az uniós bizottság elnöke hangsúlyozta: Örményországnak megvan a lehetősége arra, hogy stratégiai csomóponttá váljon, amely összeköti Európát, a Dél-Kaukázust és Közép-Ázsiát.

„Készen állunk arra, hogy támogassuk az infrastruktúrát és a határátkelőhelyeket amint a regionális kapcsolatok újra megnyílnak” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd közölte: annak érdekében, hogy mindezen területeken az EU hatékony koordinációt biztosíthasson, a felek megállapodtak egy közös EU-Örményország munkacsoport létrehozásában, ami felügyeli majd mindezen kezdeményezések és a jövőbeni intézkedések végrehajtását.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)