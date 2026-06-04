Putyin szerint egyszerre válhat orosz területté a Donbasz és juthatnak megegyezésre Ukrajnával

Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az anchorage-i orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra – jelentette ki az orosz elnök Szentpéterváron csütörtökön, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. A szentpétervári fórumon Vlagyimir Putyin arról is beszélt, hogy nem ellenzi Ukrajna uniós tagságát, ugyanakkor szerinte nem válhat katonai tömbbé az Európai Unió.

Vlagyimir Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec-medence egészének orosz ellenőrzés alá vonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Azt mondta, hogy az orosz hadsereg minden fronton előrenyomul, az ukrán fegyveres erők fő problémája pedig a személyi állomány katasztrofális hiánya.

Putyin: Oroszország ellenzi az EU katonai tömbbé alakulását

Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, de ellenzi, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon – erről is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Szentpéterváron tartott fórumon.

„Ellenezzük, hogy az Európai Unió katonai blokká váljon. Ez aggodalmat kelt bennünk. De nem ellenezzük a gazdasági kapcsolatokat és az integrációt”

– mondta.

Ismételten „lázálomnak” és „tudatos provokációnak” minősítette az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről. Megjegyezte, hogy az európai agrártermelők tudják, milyen következményekkel jár számukra az uniós piacok megnyitása az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

Az eddigi Oresnyik-csapások a jövőbeni teljeskörű bevetés szempontjából fontosak az orosz elnök szerint

Az Oresnyik hiperszonikus rakétákkal eddig végrehajtott csapások a rendszer jövőbeli, teljeskörű alkalmazása szempontjából fontosak – fejtette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szentpéterváron.

„Oda mértünk csapást, ahol könnyű volt megnézni az eredményt. (…) Számunkra ez ahhoz fontos, hogy a jövőben döntéseket hozzunk az Oresnyik teljeskörű alkalmazásáról a kijelölt célpontok ellen, egyebek között városi beépített területeken is”

– mondta. Putyin úgy fogalmazott, hogy az Oresnyiket tesztelték, és Ukrajna területén a fegyverrendszer harci bevetése „a szó teljes értelmében” gyakorlatilag egyáltalán nem történt meg.

Putyin szerint érvényben van az iráni dúsított urán elszállítására vonatkozó orosz javaslat

Az iráni dúsított urán Oroszországba való elszállítására vonatkozó javaslat továbbra is érvényes – fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szentpéterváron az iráni háborúval kapcsolatban.

„Nem akarjuk semmilyen módon erőltetni a szolgálatainkat. De az ajánlatunkat ismeri az amerikai kormány, ismerik az iráni barátaink és partnereink is”

– mondta.

Emlékeztetett rá, hogy 2015-ben Oroszország már szállított ki dúsított uránt Iránból a saját területére, és az amerikai fél támogatta ezt a döntést. Úgy vélekedett, hogy ezt az uránt a jövőben fel lehetne használni Irán békés atomprogramjaira a nemzetközi közösség és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrzése alatt. Hozzátette, hogy Oroszország kész mindent megtenni, ami tőle telhető, a konfliktus megoldása érdekében.

Putyin szerint külügyminiszteri vagy titkosszolgálati szinten lehet kijelölni egy uniós főtárgyalót

Az EU és Oroszország közötti tárgyalások európai főtárgyalójelöltjéről a külügyminisztériumok vagy a titkosszolgálatok vonalán lehetne egyeztetni, mert ezen a szinten továbbra is fennállnak a kapcsolatok, mondta Vlagyimir Putyin aki hozzátette:

Moszkva nem erőltet rá Európára senkit, de olyan személyekre van szüksége, akikben meg lehet bízni.

Megjegyezte, hogy Moszkva soha nem szakította meg a kapcsolatokat az uniós országokkal, és „ha valaki célszerűnek tartja a párbeszéd újraindítását Oroszországgal, csak tessék, mindössze ennyit kell tenni”. Úgy vélekedett, hogy az EU azzal járulhatna hozzá az ukrajnai válság megoldásához, ha rávenné Kijevet az Anchorage-ben elért orosz-amerikai megállapodások elfogadására.

Elutasította a vádat, amely szerint Oroszország megtagadta volna az energiahordozók szállítását, és közölte, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezetéket az amerikai szankciók visszavonása és a német kormány döntése alapján „akár holnap” újra lehet indítani.

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Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova)