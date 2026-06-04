Összecsuklott egy utasszállító első futóműve a frankfurti repülőtéren, többen megsérültek

Több alkalmazott megsérült a frankfurti repülőtéren csütörtökön, amikor egy beszállókapunál álló Boeing 787-9 Dreamliner típusú utasszállító repülőgép orrfutóműve váratlanul összecsuklott, és a gép eleje a betonra zuhant – közölte csütörtökön a járatot üzemeltető Lufthansa.

A légitársaság tájékoztatása szerint a baleset a Los Angelesbe induló LH450-es járatnál, még az utasok beszállása előtt történt az egyik beszállókapunál, helyi idő szerint 12 óra 45 perckor. A vállalat szóvivője közölte, hogy a baleset idején kizárólag a személyzet tagjai és a földi személyzet tartózkodott a fedélzeten.

A Lufthansa megerősítette a sérülések tényét, és közölte, hogy a balesetet szenvedett munkatársaikat már orvosi ellátásban részesítik. A légitársaság az illetékes hatóságok bevonásával azonnal megkezdte a pontos körülmények és az orrfutómű-összecsuklás műszaki okainak kivizsgálását.

A Reuters helyszíni tudósítója szerint a széles törzsű repülőgép eleje és a törzs egy része közvetlenül a betonon feküdt, a járművet pedig több mentő- és tűzoltóautó vette körül. A Lufthansa-csoport nemrégiben állította szolgálatba a 787-9-es típust, a vállalat ugyanis a jövőben ezekkel a modernebb gépekkel tervezi lecserélni a kevésbé hatékony repülőit.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)