Megalakult az új szlovén kormány, negyedszer is miniszterelnök lett Janez Jansa

Megszavazta a szlovén parlament csütörtökön a Janez Jansa vezette új szlovén kormányt.

A 90 tagú képviselőház 49 igen és 30 nem szavazattal jóváhagyta Szlovénia 16. kormányának miniszteri névsorát. A Janez Jansa vezette kabinetben 15 miniszter kapott helyet.

A kormánykoalíciót a Szlovén Demokrata Párt (SDS), a Demokraták, valamint az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus alkotta hármas szövetség adja.

A kabinetet támogatta továbbá az ellenzéki Igazság (Resni.ca) öt képviselője, valamint a nemzeti közösségek két képviselője is.

Ez Janez Jansa negyedik miniszterelnöki megbízatása,

egyben az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobbközép pártok alkotnak.

Az új kabinetről folytatott parlamenti vita során a kormánypártok frakciói teljes támogatásukról biztosították a miniszterjelölteket. A legfontosabb célok között a korrupció elleni küzdelmet, a gazdaság erősítését, az egészségügyi várólisták csökkentését, a bürokrácia leépítését és az ország kiegyensúlyozottabb fejlődését emelték ki.

Az ellenzéki pártok ugyanakkor azzal vádolták az új kabinetet, hogy növelheti a költségvetési hiányt, privatizálhatja az egészségügyet, és nem fordít kellő figyelmet a társadalmi párbeszédre.

A vita során a koalíció és az ellenzék élesen eltérően értékelte az ország jelenlegi helyzetét: az ellenzék bírálta a koalíciós megállapodást és több miniszter szakmai alkalmasságát, míg a kormánypártok a leköszönő kabinet vitatott döntéseit emelték ki.

Kapcsolódó tartalom Negyedszer is Janez Jansa lett Szlovénia miniszterelnöke A 68 éves kormányfő a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője.

Robert Golob volt szlovén miniszterelnök kijelentette: kabinetje legfontosabb eredménye a normalitás, a stabilitás és a társadalmi béke visszaállítása volt, Janez Jansa pedig erre reagálva közölte: másként értelmezik a normalitás fogalmát, ugyanakkor nem készülnek politikai tisztogatásra, viszont felülvizsgálják és szükség esetén módosítják az előző kormány intézkedéseit.

Kiemelt kép: Janez Jansa szlovén kormányfőjelölt beszédet mond a parlament ülésén a kormányáról tartandó szavazás előtt Ljubljanában 2026. június 4-én. A szlovén törvényhozás május 22-én hagyta jóvá Jansa jelölését a miniszterelnöki posztra. Jóváhagyás esetén Jansa kabinetje lesz az első olyan szlovén kormány, amelyet kizárólag jobbközép pártok alkotnak. A 68 éves politikus, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke negyedszerre töltheti be a kormányfői tisztséget (Fotó: MTI/AP/Relja Dusek)