Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában

Medve támadott meg egy erdei munkást a szlovákiai Szentanna (Liptovská Anna) település közelében csütörtökön, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult – jelentették szlovák hírportálok.

A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt,

a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

„Nem sokkal reggel kilenc óra előtt gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak” – nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.

A támadást követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságra intik az erdőjárókat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Veres Nándor )