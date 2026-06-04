Macron: Franciaország támogatja Montenegró uniós csatlakozását

Franciaország továbbra is teljes mértékben támogatja Montenegró európai uniós csatlakozási törekvéseit, és elismeri az ország által a jogállamiság és a reformok terén elért eredményeket – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön cetinjei látogatása során.

A francia államfő a montenegrói elnökkel és a miniszterelnökkel is tárgyalt. A Jakov Milatovic államfővel folytatott tárgyalásait követően hangsúlyozta, Montenegró határozottan és felelősen halad a jogállamiság megerősítésének útján, és jelentős előrelépést tett az uniós csatlakozási folyamatban. Hozzátette, hogy az ország példát mutathat a nyugat-balkáni térség többi állama számára is.

„Szeretném elismerésemet kifejezni azért a nagyszerű munkáért, amelyet a miniszterelnökkel és a kormánnyal együtt végeztek. Megvalósították a reformokat, lezárták valamennyi fejezetet. Úgy vélem, Európának egységesnek kell lennie, Franciaország pedig továbbra is Önök mellett áll, és támogatni fogja Önöket”

– hangsúlyozta. A montenegrói elnök úgy fogalmazott, Franciaország támogatása különösen értékes abban az időszakban, amikor Montenegró minden korábbinál közelebb került az Európai Unióhoz.

Emlékeztetett arra, ez volt az első alkalom, hogy hivatalban lévő francia elnök hivatalos látogatást tett az országban.

Milojko Spajic miniszterelnök a találkozó után emlékeztetett arra, hogy Podgorica célja valamennyi tárgyalási fejezet lezárása 2026 végéig, valamint az, hogy 2028-ra az unió 28. tagjává váljon. A montenegrói kormányfő kiemelte, hogy országa az elmúlt években elnyerte az uniós tagállamok bizalmát, amit szerinte az is jelez, hogy Montenegró adhat otthont pénteken az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozónak.

„A nyugat-balkáni országok természetes helye az Európai Unióban van.”

„Ez komoly elkötelezettséget és tartós kitartást feltételez. Montenegró határozottan és felelősségteljesen indult el a jogállamiság útján. Mindvégig Önök mellett leszünk, amíg ugyanolyan eltökéltséggel be nem fejezik a még hátralévő feladatokat, ahogyan eddig is tették ”– emelte ki a közös sajtótájékoztatón Emmanuel Macron. A montenegrói államfő a hivatalos látogatása során Emmanuel Macront a Montenegrói Renddel, az ország legmagasabb állami kitüntetésével tüntette ki „a montenegrói-francia kapcsolatok erősítéséhez nyújtott személyes hozzájárulásáért, Montenegró európai perspektívájának támogatásáért, valamint a szabadság, a demokrácia és az európai egység értékei iránti elkötelezettségéért”.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson)