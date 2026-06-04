Életfogytig tartó börtönbüntetést kért az ügyészség a magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás vádlottjára

Németországban az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztést kért csütörtökön arra a szaúdi pszichiáterre, aki 2024 decemberében autójával belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, hat ember halálát okozta, és több mint háromszázat megsebesített.

Matthias Böttcher főügyész a hét hónapja tartó tárgyalás végén kijelentette: a vádlott tette „minden emberileg érthető határon túlmegy, és hosszan, gondosan megtervezett volt”. Életfogytig tartó fegyházbüntetést, szigorúbb biztonsági intézkedéseket, valamint a bűncselekmény különös súlyának megállapítását kérte, ami a 15 éven túli feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét jelentősen lerontja.

A különös életutat bejárt menekült, az ötvenes éveiben járó Taleb Dzsávád al-Abdulmohszen a tárgyaláson beismerte, hogy megtervezte a támadást, ő vezette a bérelt gépkocsit, ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan gázolt volna el embereket. Vallomásait zavaros, összeesküvés-elméletekkel átszőtt kijelentések jellemezték.

Böttcher ügyész szerint a tett indítékának gyökere egy kölni menekültszervezettel folytatott vitában keresendő, mert a szervezettel szemben a vádlott pert veszített. Az ügyész szerint az elkövető ezért a kudarcért és a nyomozás nélkül lezárt büntetőfeljelentések sorozatáért akart „bosszút állni”, egyúttal „továbbra is magára akarta vonni a közvélemény és a média figyelmét”. Böttcher főügyész hangsúlyozta: az áldozatok hozzátartozóinak ma is tartó szenvedése „szinte leírhatatlan”.

A polgári jogi képviselők és a védelem perbeszédei a következő tárgyalási napokon hangzanak el, és várhatóan több napig tartanak. Az ítélethirdetés időpontját még nem tűzték ki.

A magdeburgi tárgyaláshoz hatalmas tárgyalótermet – egy ideiglenes, könnyűszerkezetes épületet – építettek fel, amely több száz személy befogadására alkalmas.

Az ünnepi időszakban elkövetett gázolásos merénylet heves vitát váltott ki a bevándorlás és a közbiztonság kérdéséről Németországban, ahol éppen zajlott a parlamenti választási kampány, és ahol korábban több késes támadás is történt, amelyek egy részét külföldiek követték el.

Kiemelt kép: Összetört autó a helyszínen 2024. december 21-én hajnalban, miután este egy szaúd-arábiai származású, Németországban élő orvos autóval a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)