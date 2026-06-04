Életben van az egy hete a Mount Everesten eltűnt serpa

Megtalálták csütörtökön, és életben van Hillary Dava, más néven Dava serpa, akinek egy hete veszett nyoma a Mount Everesten – közölték a helyi hatóságok.

Az 57 éves nepáli túravezetőt utoljára május 29-én látták a 7500 méter magasságban lévő 3. tábornál, ahova már a hegycsúcsról ereszkedve érkezett vissza egy lengyel hegymászót kísérve.

A nepáli idegenforgalmi hivatal Everest alaptáborral foglalkozó irodája május 30-án szerzett tudomást az eltűnéséről – számolt be róla Kimlal Gautam, az iroda vezetője.

Szerdán a levegőből próbálták átfésülni a 3. tábor környékét, de mindhiába. Gautam elmondta, hogy most nagy megkönnyebbüléssel értesültek róla, hogy a serpát megtalálták, mivel olyan hosszú ideje tűnt el, hogy már nagyon aggódtak érte.

Csütörtökön az Everestre vezető utat lezáró és a mászást segítő köteleket és létrákat eltávolító csapat tagjai pillantották meg a serpát a Kumbu-gleccser közelében, közvetlenül az alaptábor fölött.

Hillary Dava jól van, de Katmanduba szállították, ahol kórházban látják el

– mondták el az illetékesek. A BBC News tudósítása szerint a kezén szenvedett fagyási sérüléseket. A lengyel hegymászót korábban egy másik serpa vezette le a hegyről – írta a brit portál.

Gautam adminisztrációs okokkal magyarázta, hogy csak késve indították el a serpa felkutatását. „Az egyik cégtől kapott engedélyt, de egy másikkal mászott. Ez bonyodalmakat okozott a mentési folyamatban, mivel a mentés költséges” – mondta.

Idén több mint ezren mászták meg a világ legmagasabb hegycsúcsát, a mászószezonban öt ember – köztük három nepáli – vesztette életét.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)