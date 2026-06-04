Babis szerint Friedrich Merznek kellene tárgyalnia az EU nevében Ukrajnáról

Az Európai Unió nevében Friedrich Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a prágai repülőtéren, mielőtt elindult az EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek montenegrói találkozójára.

„Részemről egyértelműen Merz német kancellár az, akinek az Európai Tanács és az Európai Bizottság mandátuma alapján vezetnie kellene ezt a diplomáciai missziót” – mondta a cseh kormányfő újságírók érdeklődésére válaszolva.

Úgy vélte, nem lenne jó, ha az orosz–ukrán konfliktus folytatódna. Szerinte ma már nyilvánvaló, hogy az agresszor Vlagyimir Putyin orosz államfő.

Donald Trump amerikai elnök jelenleg a közel-keleti konfliktussal van elfoglalva,

és minden erejét a Hormuzi-szorosban kialakult blokád feloldásának szenteli – mondta Babis.

Arra a kérdésre, Csehország támogatja-e Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, a kormányfő kitérő választ adott. „Támogatjuk, de természetesen csak a csatlakozási feltételek teljesítése esetén” – jegyezte meg a cseh kormányfő.

Merz május közepén Brüsszelnek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna egyelőre kapjon társult státust az EU-ban.

A levél vita tárgya lett az uniós vezetők között, Babis azonban nem foglalt állást – jegyezte meg a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár és Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a berlini kancellárián 2026. március 10-én (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)