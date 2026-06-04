A tagországok belügyminiszterei jóváhagyták az EU új kábítószer-kereskedelem elleni új cselekvési tervét

A kábítószerhasználat és a kábítószer-kereskedelem jelentette növekvő egészségügyi, biztonsági és társadalmi kihívásokra válaszul az Európai Unió belügyi tanácsa luxembourgi ülésén jóváhagyta az EU kábítószer-stratégiájának végrehajtására vonatkozó keretet, a kábítószer-kereskedelem elleni új cselekvési tervet, valamint több, a kábítószer-fogyasztás és a kábítószerrel kapcsolatos károk csökkentésére irányuló intézkedést fogadott el.

A luxembourgi közlemény szerint az intézkedések számos szereplőt fognak összehozni az egészségügy, az igazságszolgáltatás, az oktatás és a bűnüldözés területén, azzal a céllal, hogy konkrét eredményeket érjenek el helyi, nemzeti, uniós és nemzetközi szinten a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés terén.

Az intézkedések eszközökként szolgálnak majd a tagállamok, az uniós ügynökségek és más szereplők közötti önkéntes együttműködés megerősítésére a kábítószerek keresletének csökkentésére – írták.

Az EU kábítószer-kereskedelem elleni cselekvési terve felvázolja a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó, uniós és nemzeti szinten szükséges kulcsfontosságú intézkedéseket. Hangsúlyt fektet a „kövesd a pénzt” elnevezésű megközelítésre, ami a kábítószerek uniós behozatalának számító nemzetközi kikötőkkel, valamint a postai és csomagküldő szolgáltatókkal erősít meg együttműködést. Javítja a technológiai vállalatok fellépését az online kábítószer-terjesztés megelőzésére, valamint a bűnüldöző, vám- és igazságügyi hatóságok közötti információcserét.

A jóváhagyott intézkedések célja egyebek mellett az uniós és nemzeti szintű felkészültség javítása a kábítószerekkel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági fenyegetések előrejelzésére és kezelésére. Emellett erős partnerségek kiépítését célozza, különösen a nem uniós országokkal és régiókkal a kábítószerhelyzet kezelése érdekében.

Az uniós tanács végezetül közölte: a tagállami állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács várhatóan június 18-19-i ülésén első alkalommal vitatja meg a kábítószer-használattal és -kereskedelemmel kapcsolatos kihívásokat.

Az uniós drogstratégia végrehajtásáról szóló átfogó jelentés várhatóan 2032 végére készül el – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)