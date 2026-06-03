Videófelvételek tanúsítják, hogy a brit rendőrök gyanúsítottként kezelték a tavaly decemberben halálra késelt fiatalembert

Huszonegy év börtönbüntetésre ítélték a gyilkost, aki halálra késelt egy diákot tavaly december 3-án London Southampton negyedében. A 18 éves egyetemista, Henry Nowak este hazafelé tartott, amikor egy brit születésű 23 éves fiatalember, Vickrum Digwa nekitámadt, és a magánál tartott, 21 centis rituális tőrrel ötször lecsapott, az egyik szúrás az áldozat szívét érte. A kiérkező rendőröknek Digwa a helyszínen azt hazudta, hogy rasszista támadás áldozata lett, ezért a megkéselt Nowakot bilincselték meg a járőrök.

Az eset 2025. december 3-án történt London Southampton negyedében. Henry Nowak este hazafelé tartott, amikor Vickrum Digwa nekitámadt, és a magánál tartott, 21 centis rituális tőrrel ötször lecsapott Nowakra, az egyik szúrása a fiú szívét érte.

Szerdán megjelent cikkében az Index felidézi, hogy a fehér fiú jajveszékelésére a közelben lakók kiszaladtak, miközben hívták a rendőrséget. Mire a hampshire-i őrs járőrei kiérkeztek, a gyilkos anyja már elrejtette a fegyvert, Digwa pedig azt állította a rendőröknek, hogy ő egy rasszista támadás áldozata:

azt hazudta, hogy Nowak megütötte, rasszista megjegyzésekkel illette, szidalmazta, és letépte a turbánját.

Digwát 2026. június 2-án ítélték el emberölés miatt 21 évre. Időközben Henry Nowak családja hozzájárult, hogy hozzák nyilvánosságra a kiérkező rendőrök testkamerájának felvételeit. Amint ez kikerült, felrobbantotta a brit közösségi médiát, amelynek hatására százával vonultak az utcára a többségében fehér tiltakozó britek.

Az Index a cikkben arról is beszámolt, hogy

a nyilvánosságra hozott felvételek tanúsága szerint a kiérkező rendőrök azonnal elhitték, amit a gyilkos mondott, hogy ő az áldozat, mindeközben a földön fekvő, súlyosan vérző áldozatot gyanúsítottként kezelték.

A videó napvilágra kerülésével egy időben a bírálatok kereszttüzébe kerültek a rendőrök, elsősorban a segítség megtagadása miatt, hiszen egészen odáig, amíg meg nem bilincselték a földön fekvő áldozatot, nem hívtak mentőt. A földön fekvő Nowak a videó szerint kilencszer mondta el a rendőröknek, hogy őt késelték meg, mire az egyik intézkedő rendőr cinikusan úgy reagált: „Nem hiszem azt, haver.”

Ezután a járőrök megragadták a haldokló fiú csuklóját, próbálták felrángatni, majd a földön vonszolták, miközben Nowak többször kétségbeesetten kiáltotta: „Nem kapok levegőt!” A rendőröket annyira nem érdekelte a megkéselt fiú, hogy a szerintük elkövetett testi sértés miatt már éppen a jogait olvasták fel, amikor Nowak elvesztette az eszméletét. Csak ekkor vették le róla a bilincset, és kezdték meg az újraélesztését, de már késő volt.

A brit bíróság ugyan legalább 21 év letöltendő börtönre ítélte Digwát, a testkamera-felvételek kiszivárgása után azonban elszabadultak az indulatok.

Southampton utcáin többezres, Igazságot Henrynek elnevezésű demonstrációk kezdődtek, amelyek gyorsan összecsapásokká fajultak a Portswood rendőrőrs közelében és a szikh gyilkos családjának utcájánál.

Szemtanúk szerint a tüntetés résztvevői zömében fehér brit állampolgárok voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy ugyan toleránsak és nem rasszisták, de azért ne kezeljék már másodrendűként őket azért, mert fehérek.

Az erőszakba torkolló tüntetéseket követően több jobboldali aktivista is intézményes rasszizmussal vádolta meg a rendőrséget, ugyanakkor az áldozat édesapja, Mark Nowak higgadtságra intett, és kérte, hogy fia tragédiáját ne használják fel további gyűlöletkeltésre.

A brit belügyminiszter, Shabana Mahmood elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot, és a rendbontók kemény felelősségre vonását ígérte. A botrány hatására az egyik intézkedő rendőr benyújtotta a lemondását, de a tömeg a börtönbe zárását követeli. A szerda délelőtti zavargásokban eddig 11 rendőr sérült meg.

A rendőri elfogultságot látva a brit sajtó egy jelentős része is megdöbbenésének adott hangot – olvasható az Index beszámolójában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/UGC)