Magyar Péter a magyar–francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a francia elnökkel

Magyar Péter miniszterelnök a magyar–francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-i magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik.

A kormányfő szerda délután Facebook-oldalán azt írta: a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben.

Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia–magyar kapcsolatokban az energia, a védelmi együttműködés, a kutatás-fejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén

– fogalmazott Magyar Péter.

Közölte: meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökét Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba.

Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját. Csak előre! – zárta közleményét a miniszterelnök.

Kiemelt kép forrása: Facebook