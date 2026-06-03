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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ismét bombariadó volt több szerbiai iskolában

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.03. 12:07

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Több szerbiai általános és középiskola is bombafenyegetést kapott szerdán, az e-mailek megérkezése után a diákokat elővigyázatosságból evakuálták, a rendőrség pedig átvizsgálja az intézményeket.

A N1 regionális televízió beszámolója szerint a fenyegetések az ország számos települését érintik.

A szerb belügyminisztérium munkatársai vizsgálják, hogy valós veszélyről vagy hamis bejelentésekről van-e szó.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről.

A Blic című belgrádi napilap értesülései szerint

minden érintett iskola ugyanazt az üzenetet kapta, amelyben az állt: robbanószerkezetet helyeztek el az épületben.

Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni. A rendőrségi vizsgálatok többségében végül hamis riasztásnak bizonyultak a bejelentések.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Georgi Licovszki)

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