Ismét bombariadó volt több szerbiai iskolában

A N1 regionális televízió beszámolója szerint a fenyegetések az ország számos települését érintik.
A szerb belügyminisztérium munkatársai vizsgálják, hogy valós veszélyről vagy hamis bejelentésekről van-e szó.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a fenyegetések eredetéről.
A Blic című belgrádi napilap értesülései szerint
minden érintett iskola ugyanazt az üzenetet kapta, amelyben az állt: robbanószerkezetet helyeztek el az épületben.
Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni. A rendőrségi vizsgálatok többségében végül hamis riasztásnak bizonyultak a bejelentések.
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Folytatódnak a bombafenyegetések Horvátországban
Horvátországban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is.
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren
A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végez.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Georgi Licovszki)