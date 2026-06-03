Harmadszor is kormányt alakít Dániában Mette Frederiksen, a kabinetben most először a nők kerültek többségbe

Bemutatta kabinetjét X. Frigyes dán királynak a négy pártból álló balközép új kormánykoalíció, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a szociáldemokrata Mette Frederiksen harmadik miniszterelnöki ciklusa.

Frederiksen csaknem tíz héttel a parlamenti választás után jutott megállapodásra a Szocialista Néppárttal (SF), a szociálliberális Radikale Venstre párttal és a Moderaterne párttal egy kisebbségi kormány létrehozásáról. A koalíció parlamenti többségét várhatóan további két baloldali-zöld párt külső támogatása biztosítja.

Az új kabinet a szociáldemokraták, a jobboldali liberálisok és a Moderaterne részvételével működő korábbi kormánykoalíciót váltja fel. Megtartja külügyminiszteri posztját Lars Lokke Rasmussen, a centrista Moderaterne párt vezető politikusa.

Az új kormány összesen 21 miniszterből áll: 11 nő és 10 férfi kapott tárcát. Ezáltal a dán kormányban most először haladja meg a nők száma a férfiakét.

Kiemelt kép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt vezetője (k) és leendő kabinetje tagjai üdvözlik támogatóikat a X. Frigyes dán királynál tett udvariassági látogatás után a koppenhágai Amalienborg-palotánál 2026. június 3-án, az új, négypárti dán kormány megalakulásának napján. A március 24-i előre hozott választásokat követő koalíciós tárgyalások nyomán X. Frigyes Mette Frederiksent kérte fel kormányalakításra május 23-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Sebastian Elias Uth)