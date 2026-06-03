Feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat a Nemzetközi Vívószövetség

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz sportolók számára, hogy a nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatával induljanak a jövőbeli versenyeken.

A lausanne-i székhelyű FIE közlése értelmében Oroszország – és Fehéroroszország – képviselői a hozzájárulás nyomán a nemzeti szimbólumaikat már a júliusi, hongkongi világbajnokságon felvonultathatják.

Ugyanakkor az európai szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételi feltételeit a június 16. és 21. közötti, franciaországi Európa-bajnokságon.

Az FIE az ukrajnai háború 2022-es kitörése után tiltotta meg az orosz és fehérorosz vívók részvételét a versenyein. A két ország sportolói 2023 óta semlegesként, de csak egyéniben indulhattak, majd 2025 márciusában a nemzetközi sportági szövetség igent mondott a két ország képviselőinek szereplésére az ifjúsági csapatversenyeken.

A TASZSZ orosz hírügynökség megjegyezte, hogy az FIE a 11. nemzetközi szövetség lett, amely feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, köztük olyan olimpiai sportágakéi, mint a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvondó, a torna és az úszás.

Kiemelt kép: Szilágyi Áron (j) és az orosz Pavel Graugyin asszója a legjobb nyolc közé kerülésért a férfi kardozók főtábláján a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 25-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)