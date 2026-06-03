Dmitrij Peszkov: Elejét kell venni az olyan támadásnak, mint amely Szentpétervárral szemben történt

Oroszország azért fogja folytatni az ukrajnai háborút, hogy elejét vegye az olyan támadásoknak, mint amilyen szerdára virradóra érte Szentpétervárt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.

„Ami a támadásokra adott konkrét választ illeti: az ezzel kapcsolatos információk teljes mértékben a regionális hatóságok és a mi védelmi minisztériumunk hatáskörébe tartoznak. De összességében elmondhatom, hogy éppen azért folytatódik a különleges hadművelet, hogy ne legyenek ilyen támadások” – mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikus jellegűek lesznek, és már azok is.

Az orosz „északi fővárosban” szerdán vette kezdetét a 29. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen csütörtökön és pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd.

A régió kormányzója szerda délelőtt 59 ukrán drón lelövéséről számolt be. A hatóságok szerint károk keletkeztek Kronstatdtban és két szentpétervári kerületben, sajtójelentések szerint a kikötőben kigyulladt az olajterminál.

Nyolcra emelkedett azon dróncsapás halálos áldozatainak száma, amelyet szerda hajnalban mért az ukrán hadsereg egy távolsági buszra a donyecki régióban lévő Jenakieve város központjában. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomácia tárca honlapján közzétett közleményében határozottan elítélte a támadást és mély részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A diplomata szerint „a kijevi rezsim ismét megmutatta embertelen, náci természetét, egy újabb cinikus és véres bűncselekményt elkövetve”.

Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részén két civil vesztette életét, hat pedig megsérült az elmúlt egy napban. A régió orosz kormányzója, Vlagyimir Szaldo a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a hatóságok különleges intézkedéseket dolgoznak ki a Krímet Zaporizzsja és Herszon megyével összekötő R-280-as Novorosszija autópálya védelmében.

Szmolenszk megyében, ahol délelőtt 31 drón megsemmisítéséről számoltak be a helyi hatóságok, Jersicsi városban két, riasztásra érkezett tűzoltót megöltek egy pilóta nélküli repülőszerkezet szilánkjai, két másikat és egy helyi lakost megsebesítve.

A határ menti Belgorod megyét az elmúlt napban 67 támadás érte a régió területét az ukrán oldalról, kilenc ember megsebesítve. Hét alkalommal az ukrán fél egyszerre lőtt tüzérségi lövegekkel és rakéta-sorozatvetőkkel. A régió légterében 113 ukrán drónt semlegesítettek.

Kurszk megyében, ahol négy civil szenvedett sérüléseket, lakott területekre az ukrán fél 167 tüzérségi csapást mért, a régió felett 164 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. A Zaporizzsja megyei Melitopolban kigyulladt egy iskola födémje, az épületből mintegy harminc embert kellett kimenekíteni.

A Rosztov megyei Matvejev Kurgan községben szerdára sikerült eloltani azt a tüzet, amelyet pilóta nélküli repülőszerkezet lehulló darabjai vasárnap okoztak egy üzemanyagraktárban. A lángokkal száz tűzoltó küzdött.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: MTI/AP/Pavel Bednyjakov)