A Mol és a Gazpromnyeft tovább tárgyal a NIS tulajdonosi átalakításáról

A Mol további harmincnapos haladékot kért az amerikai hatóságoktól a szerb olajvállalat, a NIS jövőjéről folytatott tárgyalások befejezésére, miközben tovább egyeztet az orosz többségi tulajdonossal a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.

Dubravka Dedovic Handanovic, Szerbia bányászati és energiaügyi minisztere elmondta: a Mol és a NIS orosz többségi tulajdonosa, a Gazpromnyeft között továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról. A jelenlegi engedély június 6-án jár le, ezért a magyar vállalat újabb 30 napot kért a folyamat befejezésére. A hosszabbítási kérelmet a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is megerősítette a szerb félnek – húzta alá a miniszter.

Közölte azt is, hogy a NIS külön kérelmet nyújt be a működési engedélyének meghosszabbítására, amely június 6-án jár le. A miniszter szerint a vállalat jelenleg zavartalanul működik, a pancsovai finomító folytatja a feldolgozást, és nincs veszélyben a szerbiai üzemanyag-ellátás.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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