Zelenszkij szerint Európának saját ballisztikusrakéta-elhárító rendszerre van szüksége

Európának saját ballisztikusrakéta-elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy az ukrajnai háború véget érjen – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, reagálva arra az összehangolt, súlyos támadásra, amelyet az orosz megszálló erők az éjjel hajtottak végre.

Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok általi támogatásra Patriot-rakéták formájában. „Számítunk partnereinkre és arra, hogy a mai támadásra megfelelő választ tudunk adni” – hangsúlyozta a Telegramon.

Zelenszkij szerint Oroszország ezzel a súlyos támadással teljesen egyértelmű üzenetet küldött.

„Ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus- és más rakétatámadásoktól, akkor ezek folytatódnak”

– érvelt az államfő.

Az elnök tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem több mint ötszáz munkatársa vesz részt az éjszakai támadás következményeinek felszámolásában a városokban és a falvakban.

„A fő csapásirány Kijev volt, ahol ismét több tucatnyi lakóház és más, kizárólag polgári célt szolgáló infrastruktúra rongálódott meg” – emelte ki.

Közölte, hogy Dnyipro városban továbbra is folyik a kutató-mentő művelet egy találatot kapott négyszintes lakóépületnél.

„Az épület egy részét gyakorlatilag lerombolták” – tette hozzá. Kiemelte még, hogy az oroszok támadták Harkiv megye energetikai létesítményeit, valamint Harkiv város létfontosságú infrastruktúráját, továbbá támadás érte a kijevi, a mikolajivi, a zaporizzsjai, a poltavai, a szumi, a csernyihivi és a hmelnyickiji területeket is.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a Novini.Live csatorna adásában arról beszélt, hogy álladó hiány van elfogórakétákból.

„Ez a háború kezdete óta mindig probléma volt. Rakétahiány volt, van és lesz is. Az egész világon nem gyártanak belőlük eleget, nincs rá kapacitás. Ezért a probléma folyamatosan napirenden van a megbeszéléseken partnereinkkel, és nyilvánosan is rendszeresen beszélünk róla” – mondta. Hozzátette, hogy az ukrán katonai vezetés is igyekszik valamilyen módon elősegíteni és felgyorsítani az elfogórakéták gyártását és leszállítását.

A Szuszpilne televízió adásában a szóvivő kifejtette, hogy a mostani támadás hasonlított a május 24-ihez.

„Összességében körülbelül hétszáz támadóeszközt vetettek be. Sok rakétát, ezen belül főleg ballisztikus rakétákat használtak. Bevetettek 33 hagyományos, Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát, emellett két hullámban Cirkont. A Cirkon eredetileg hajóelhárító rakéta, de menet közben ballisztikus jellege van, ezért azok közé soroljuk” – magyarázta Ihnat.

Közben Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője és Vitalij Klicsko polgármester kora délután beszámolt arról, hogy a fővárosban az orosz légitámadás halálos áldozatainak száma hatra, a sérülteké pedig 79-re nőtt.

Dnyipro városban a legfrissebb adatok szerint 12 ember vesztette életét, köztük két gyerek, és 37-en megsebesültek

– közölte Olekszandr Hanzsa megyei kormányzó.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megye korjukivkai jrási katonai vezetője arról beszélt, hogy kiemelték egy középiskola épületének romjai alól egy civil férfi holttestét, aki valószínűleg az oktatási intézmény pincéjében keresett menedéket a légitámadások elől.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők Sahíd típusú drónokkal támadták Harkiv várost, aminek következtében három ember – két férfi és egy nő – megsebesült.

Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Oroszország Krasznodari területén az ilszkiji olajfinomítóra, egy Pancir-SZ1 légvédelmi rakéta- és tüzérségi rendszerre, valamint egy orosz hajóra a megszállt Krímben. Az olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb feldolgozóüzeme. Éves feldolgozási kapacitása mintegy 6,6 millió tonna. Az itt előállított termékeket egyebek között az orosz fegyveres erők ellátására is használják – fűzte hozzá a vezérkar.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt Jerevánban 2026. május 4-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)