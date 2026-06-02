Zelenszkij szerint Európának saját ballisztikusrakéta-elhárító rendszerre van szüksége

Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok általi támogatásra Patriot-rakéták formájában. „Számítunk partnereinkre és arra, hogy a mai támadásra megfelelő választ tudunk adni” – hangsúlyozta a Telegramon.
Zelenszkij szerint Oroszország ezzel a súlyos támadással teljesen egyértelmű üzenetet küldött.
„Ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus- és más rakétatámadásoktól, akkor ezek folytatódnak”
– érvelt az államfő.
Az elnök tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem több mint ötszáz munkatársa vesz részt az éjszakai támadás következményeinek felszámolásában a városokban és a falvakban.
„A fő csapásirány Kijev volt, ahol ismét több tucatnyi lakóház és más, kizárólag polgári célt szolgáló infrastruktúra rongálódott meg” – emelte ki.
Közölte, hogy Dnyipro városban továbbra is folyik a kutató-mentő művelet egy találatot kapott négyszintes lakóépületnél.
„Az épület egy részét gyakorlatilag lerombolták” – tette hozzá. Kiemelte még, hogy az oroszok támadták Harkiv megye energetikai létesítményeit, valamint Harkiv város létfontosságú infrastruktúráját, továbbá támadás érte a kijevi, a mikolajivi, a zaporizzsjai, a poltavai, a szumi, a csernyihivi és a hmelnyickiji területeket is.
Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a Novini.Live csatorna adásában arról beszélt, hogy álladó hiány van elfogórakétákból.
„Ez a háború kezdete óta mindig probléma volt. Rakétahiány volt, van és lesz is. Az egész világon nem gyártanak belőlük eleget, nincs rá kapacitás. Ezért a probléma folyamatosan napirenden van a megbeszéléseken partnereinkkel, és nyilvánosan is rendszeresen beszélünk róla” – mondta. Hozzátette, hogy az ukrán katonai vezetés is igyekszik valamilyen módon elősegíteni és felgyorsítani az elfogórakéták gyártását és leszállítását.
A Szuszpilne televízió adásában a szóvivő kifejtette, hogy a mostani támadás hasonlított a május 24-ihez.
„Összességében körülbelül hétszáz támadóeszközt vetettek be. Sok rakétát, ezen belül főleg ballisztikus rakétákat használtak. Bevetettek 33 hagyományos, Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát, emellett két hullámban Cirkont. A Cirkon eredetileg hajóelhárító rakéta, de menet közben ballisztikus jellege van, ezért azok közé soroljuk” – magyarázta Ihnat.
Közben Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője és Vitalij Klicsko polgármester kora délután beszámolt arról, hogy a fővárosban az orosz légitámadás halálos áldozatainak száma hatra, a sérülteké pedig 79-re nőtt.
Dnyipro városban a legfrissebb adatok szerint 12 ember vesztette életét, köztük két gyerek, és 37-en megsebesültek
– közölte Olekszandr Hanzsa megyei kormányzó.
Az észak-ukrajnai Csernyihiv megye korjukivkai jrási katonai vezetője arról beszélt, hogy kiemelték egy középiskola épületének romjai alól egy civil férfi holttestét, aki valószínűleg az oktatási intézmény pincéjében keresett menedéket a légitámadások elől.
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők Sahíd típusú drónokkal támadták Harkiv várost, aminek következtében három ember – két férfi és egy nő – megsebesült.
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy az ukrán erők csapást mértek Oroszország Krasznodari területén az ilszkiji olajfinomítóra, egy Pancir-SZ1 légvédelmi rakéta- és tüzérségi rendszerre, valamint egy orosz hajóra a megszállt Krímben. Az olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb feldolgozóüzeme. Éves feldolgozási kapacitása mintegy 6,6 millió tonna. Az itt előállított termékeket egyebek között az orosz fegyveres erők ellátására is használják – fűzte hozzá a vezérkar.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt Jerevánban 2026. május 4-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)