Teherán felfüggesztette közvetett tárgyalásait Washingtonnal, közölte az iráni állami média

Izrael Libanon elleni „bűncselekményei” miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat – jelentette hétfőn a Tasznim iráni hírügynökség.

A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak abban az esetben indítják újra a három hónap óta tartó konfliktus rendezésére, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a Gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter hétfőn az X-en arról írt, hogy „a tűzszünet megsértése bármely frontvonalon az összes frontvonalon való megsértését jelenti”. Az Egyesült Államok és Izrael felel a következményekért – jelentette ki Aragcsi, utalva az izraeli erők libanoni műveleteire.

A Tasznim szerint Irán és a síita szövetségeseit – jemeni, iraki és libanoni fegyveres szervezeteket – tömörítő, gyakorlatilag az iráni iszlám forradalom óta létező, úgynevezett Ellenállási Front kitervelte a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros teljes lezárását, valamint újabb frontok megnyitását Izraellel és támogatóival szemben, például a Báb el-Mandeb tengerszorosnál, Jemen partjainál.

Az iráni állami tévé szerint nagy a kockázata annak, hogy vége lesz a tűzszünetnek, és a harcok újra kitörnek Irán és az Egyesült Államok között, ha Izrael nem hagy fel támadásaival Libanonban.

