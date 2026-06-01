Regionális ebolajárványra figyelmeztet a CDC afrikai szervezete

Az ebolavírus Bundibugyo variánsa elleni engedélyezett vakcina és gyógyszer hiánya, valamint az intenzív nemzetközi népességmozgás egyaránt növeli a járvány regionális terjedésének kockázatát – figyelmeztetett hétfőn Jean Kaseya, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) főigazgatója.

Kaseya a Hszinhua hírügynökségnek adott interjújában különösen aggasztónak nevezte a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört járványt. Szavai szerint a Kongói DK, Uganda és Dél-Szudán közötti intenzív utazás tovább gerjesztheti a járvány terjedését, ha nem sikerül hathatós intézkedéseket hozni és elégséges finanszírozást találni.

Hangsúlyozta, hogy a járvány terjedése gyorsabb, mint amennyire hatékony a nemzetközi védekezés, valamint figyelmeztetett, hogy a Kongói DK és Uganda mellett további 11 afrikai állam is fokozott kockázatnak van kitéve: Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Zambia, a Közép-afrikai Köztársaság, Tanzánia, Etiópia, Angola, a Kongói Köztársaság, Burundi és Szomália.

A főigazgató rámutatott, hogy a járvány az egészségügyi rendszerekre és dolgozókra is egyre nagyobb terhet ró. Kiemelte, hogy eddig 19 egészségügyi dolgozó fertőződött meg – közülük hatan meghaltak -, az ő védelmük pedig továbbra is a legfontosabb.

Meglátása szerint továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók a védekezésben: javítani kell a kontaktkövetést, Kelet-Kongóban továbbra is problematikusak az ellátási láncok, a konfliktusok sújtotta térségekben pedig folyamatos erőfeszítésekre van szükség a helyi közösségek bevonásához.

Kaseya a Bundibugyo-vírusvariánst „félvállról vett ebolatörzsnek” nevezte, szerinte ezért is nincs ellene engedélyezett vakcina. „Viszont Afrikának megvan a szakértelme, az eszközei és a tapasztalata ahhoz, hogy megállítsa ezt a járványt. Most gyorsaságra, szolidaritásra és tartós finanszírozásra van szükségünk” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Rwampara, 2026. május 21.Ebolafertőzésben elhunyt hozzátartozóik koporsóinál állnak helybeliek egy egészségügyi központnál a Kongói Demokratikus Köztársaság Ugandával határos keleti térségében, az Ituri tartománybeli Rwamparában 2026. május 20-án. A Kongói DK keleti részén terjedő járványban eddig mintegy 600 gyanús megbetegedést és több mint 130 halálesetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 17-én nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt (Fotó: MTI/AP/Moses Sawasawa)