Reális lehet egy békemegállapodás Oroszországgal a tél beköszöntéig – közölte Kirilo Budanov

Reális lehet egy békemegállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig – közölte hétfőn Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnapi interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti az elmúlt hónapokban megrekedt béketárgyalások folytatását még a tél beállta előtt. Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le. Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közölt.

„Az elnök utasítása az, hogy próbáljuk a lehető leghamarabb lezárni ezt a háborút (…) lehetőleg még a tél beállta előtt”

– mondta újságíróknak nyilatkozva Budanov. „Véleményem szerint ez teljességgel helytálló, időszerű és megvalósítható” – tette hozzá. Zelenszkij és más ukrán tisztségviselők azt mondták, hogy sikerült lelassítani az orosz erők előrenyomulását miközben Ukrajna fokozta mélységi csapásait Oroszország területén főleg olajipari célpontokat támadva.

Egy magas rangú ukrán parancsnok a múlt héten azt fejtegette, hogy Ukrajnának hat hónapos időkerete van arra, hogy átvegye a kezdeményezést a harctéren, és megerősítse pozícióját a béketárgyalásokon.

