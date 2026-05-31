Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Haláleset és késelés is történt a PSG-győzelem párizsi ünneplésének éjjelén

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.05.31. 18:17

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
„Egyszer és mindenkorra ki kell iktatni ezeket a barbárokat!” – írta Éric Ciotti, Nizza polgármestere arra reagálva, hogy a tavalyi, két halálesettel járó BL-győzelmi ünneplés után idén is hasonló mérleggel zárult a PSG – ezúttal budapesti – győzelmét követően Franciaország-szerte kitört randalírozás. Most is késeltek a „futballrajongók”. Az úgynevezett ünneplők a nyílt utcán rátámadtak Éric Zemmour jobboldali-konzervatív politikai gondolkodóra.

A PSG Bajnokok Ligája-győzelmének ünneplése közepette több száz embert tartóztattak le országszerte, főként Párizsban. Egy 24 éves férfi a párizsi körgyűrűn vesztette életét – számol be a franceinfo.fr.

Különös ünneplés

Amint véget ért a mérkőzés, feszültté vált a helyzet.

Kapcsolódó tartalom

A Champs-Élysées-n fiatalok randalírozni kezdtek, megrongálva egy buszmegállót. Később már a Parc des Princes stadionnál tűzijáték-gránátokkal támadtak a rendőrökre. A kivetítővel fölszerelt stadionba kis híján behatolt egy agresszív csoport, akiket a rendőrök gyors reagálása késztetett csak meghátrálásra. A vandálok az esti órákban egy egész sor közhasználatú kerékpárt gyújtottak fel.

A fiatalok ezt követően összecsaptak a rendőrökkel a Champs-Élysées közepén.

(A franceinfo.fr által is idézett elkövetési módszer, a megállók és minden utcabútor megrongálása, illetve a tűzijáték-rakétákkal való támadás kizárólag a többnyire afrikai hátterű lakónegyedek „fiataljaira” jellemző huliganizmus – a szerk.)

Később ellenzéki források kifogásolták, hogy az új polgármester,

a szocialista Emmanuel Grégoire miért nem zárta le a híres párizsi főútvonalat, a Champs-Élysée-t.

Ismert: a Szocialista Párt leplezetlen rokonszenvvel fordul a garázdálkodó csoportok hátországa, a külvárosok népessége felé, innen remélve szavazatokat a tőlük elfordult munkásság helyett. A laza intézkedések tehát effajta politikai meggondolásokra vezethetők vissza.

A zavargások mögött húzódó, támogató politikai hátteret a randalírozókat támogató nyilatkozatok mellett kiemeli az a tény is, hogy az események során a nyílt utcán

rátámadtak Éric Zemmour jobboldali-konzervatív politikai gondolkodóra is.

Párizs 8. kerületében, ahol mintegy 4-5 ezer „fiatal” randalírozott, a zavargók megostromoltak egy helyi rendőrőrsöt.

„Csak Franciaországban kényszerülnek az emberek arra, hogy bezárkózzanak otthonaikba (saját válogatottjuk) a győzelmének éjszakáján, hogy elkerüljék az erőszakot” – mutatott rá bejegyzésében Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Hozzátette: „Párizsban, az Île-de-France régióban, úgy, mint az ország minden más részén, egyre nő az erőszak és a vandalizmus. Bandák támadják a közterületeket, a vállalkozásokat és a rendfenntartó szerveket ” – húzta alá a konzervatív politikus, arra utalva, hogy ezek a közállapotok nem csak a BL-meccsek után jellemzőek.

Kapcsolódó tartalom

 Elmondta: „A forgatókönyv mindig ugyanaz. Kődobálás, rombolás, fosztogatás. Teljes támogatásunk rendőreinknek, csendőreinknek és tűzoltóinknak, akik az elviselhetetlenné vált erőszak légkörében védik az országot!”

Kóválygók és száguldozók

A forgalmas párizsi körgyűrűt mindeközben tucatnyi motorkerékpár és robogó állta el. Ez a szándékolt rendbontás szintén a tudatosan szervezett zavargások része volt.


Néhányan a forgalommal szemben haladnak, miközben „gyalogosok” (a fent említett zavargó csoportokból származó rendbontók) is kóvályognak az autók között – tudósít a francia rádióadó.

Egy 24 éves motoros életét vesztette, miután

frontálisan nekiütközött egy forgalom megállítására felállított betonkorlátnak.

Az „elmaradhatatlan” késelés

A tavalyi PSG-győzelem, a szintén szintén BL-döntőhöz kapcsolódó „ünneplés” során épp úgy történt késelés is, mint most, a vasárnapra virradó éjjelen. Hajnali 4 óra körül

egy 17 éves fiatalt többször megszúrtak

– számolt be a rádió.

A Le Figaro úgy értesült, hogy a fiatalember is életveszélyes állapotban van, miután járókelők jelentették, hogy a párizsi XVI. kerületben „négy, többek között késsel is felfegyverzett személy gyilkossági kísérletet hajtott végre” – ahogy ez a párizsi ügyészség közléséből is kiderül. A fiatalembert egy párizsi kórházba szállították, míg a gyanúsítottak elmenekültek.

Guetté: Hadd örüljenek!

„Semmi erőszakos fellépést!” – ezt követelte Clémence Guetté, az Engedetlen Franciaország nevű szélsőbaloldali párt képviselője, aki

az ellen tiltakozott, hogy a rendőrség határozottan fellépett a rendbontók ellen.

Guetté a PSG BL-győzelme után az X-en közzétett üzenetében arra kérte a belügyminisztert, hogy „ne rontsa el megint az ünnepet” – ugyanis a rendőrség más alkalommal is megfékezte már a zavargó elővárosi csoportokat, melyek viszont etnikai összetételüknél fogva, a korlátlan bevándorlást és az iszlamizmust támogató szélsőséges párt törzsbázisát képezik. (Az Engedetlen Franciaország szintén az afrikai hátterű társadalmi rétegre építi támogatottságát.)

„Ebben a pillanatban több ezer ember özönlik Párizsba, hogy megünnepeljék ezt a történelmi címet. Arra kérem a minisztert, hogy ne rontsa el újra az ünnepet. Hagyják, hogy a párizsiak és az Île-de-France-iak büszkék legyenek és örüljenek ma este!” – írta a a szélsőbaloldali politikus a késelő, gyújtogató, vandál módon rongáló tömeg randalírozásának óráiban.

Közel ezer letartóztatás

„Egyszer és mindenkorra ki kell iktatni ezeket a barbárokat!” – ezt viszont Éric Ciotti, Nizza konzervatív polgármestere követelte az X-en. Az UDR párt elnöke rámutatott: „Ismét, már túl sokszor láttunk erőszakos jeleneteket Franciaország-szerte a PSG győzelme után, Nizza sem maradt ki ebből!”


Egy ilyen esemény után „szeretném újra hangsúlyozni, hogy továbbra is nagyszerű ország vagyunk a közrend fenntartása terén” – jelentette ki a belügyminiszter sajtótájékoztatójának zárásaként. Laurent Nuñez egyszerre bírálta azokat a baloldaliakat, akik azzal vádolják a belügyminisztert, hogy

„olajat öntött a tűzre a szisztematikus letartóztatásokkal”, és azokat a jobboldaliakat, akik a „gyengeségét” kritizálták.

A belügyminiszter szerint május 30-áról, szombatról május 31-ére, vasárnapra virradó éjszaka országszerte országosan 780 embert tartóztattak le. Közülük 457-en továbbra is őrizetben vannak. A 20minutes.fr híroldal 219-re teszi a sérültek számát.

Fosztogatás nélkül nem megy

Mint minden nagyobb sport- és közéleti esemény alkalmával, a fosztogató csoportok ezúttal is aktivizálták magukat.

„Mintegy tizenöt városban” lopásokról és üzletek fosztogatásáról is beszámoltak

– informálta az újságírókat Nuñez az egyelőre még sporadikusan beérkező információk alapján.


Bár a belügyminiszter azzal igyekezett csökkenteni az országos fosztogatásokról szóló híreket, hogy ez az adat városonként egy-két üzletet jelent, a vagyon elleni, sorozatos és erőszakos támadások ilyen szintű kiterjedtsége válságtünetre utal.

Kiemelt kép: Rendőrök egy lángoló autó mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében játszott Paris Saint-Germain – Arsenal mérkőzés végén a párizsi Eiffel-torony közelében 2026. május 30-án. „Ünneplő” ünneprontók. Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla

bűncselekmény Paris Saint-Germain Franciaország

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 