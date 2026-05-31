Haláleset és késelés is történt a PSG-győzelem párizsi ünneplésének éjjelén

„Egyszer és mindenkorra ki kell iktatni ezeket a barbárokat!” – írta Éric Ciotti, Nizza polgármestere arra reagálva, hogy a tavalyi, két halálesettel járó BL-győzelmi ünneplés után idén is hasonló mérleggel zárult a PSG – ezúttal budapesti – győzelmét követően Franciaország-szerte kitört randalírozás. Most is késeltek a „futballrajongók”. Az úgynevezett ünneplők a nyílt utcán rátámadtak Éric Zemmour jobboldali-konzervatív politikai gondolkodóra.

A PSG Bajnokok Ligája-győzelmének ünneplése közepette több száz embert tartóztattak le országszerte, főként Párizsban. Egy 24 éves férfi a párizsi körgyűrűn vesztette életét – számol be a franceinfo.fr.

Különös ünneplés

Amint véget ért a mérkőzés, feszültté vált a helyzet.

A Champs-Élysées-n fiatalok randalírozni kezdtek, megrongálva egy buszmegállót. Később már a Parc des Princes stadionnál tűzijáték-gránátokkal támadtak a rendőrökre. A kivetítővel fölszerelt stadionba kis híján behatolt egy agresszív csoport, akiket a rendőrök gyors reagálása késztetett csak meghátrálásra. A vandálok az esti órákban egy egész sor közhasználatú kerékpárt gyújtottak fel.

A fiatalok ezt követően összecsaptak a rendőrökkel a Champs-Élysées közepén.

(A franceinfo.fr által is idézett elkövetési módszer, a megállók és minden utcabútor megrongálása, illetve a tűzijáték-rakétákkal való támadás kizárólag a többnyire afrikai hátterű lakónegyedek „fiataljaira” jellemző huliganizmus – a szerk.)

Később ellenzéki források kifogásolták, hogy az új polgármester,

a szocialista Emmanuel Grégoire miért nem zárta le a híres párizsi főútvonalat, a Champs-Élysée-t.

Ismert: a Szocialista Párt leplezetlen rokonszenvvel fordul a garázdálkodó csoportok hátországa, a külvárosok népessége felé, innen remélve szavazatokat a tőlük elfordult munkásság helyett. A laza intézkedések tehát effajta politikai meggondolásokra vezethetők vissza.

A zavargások mögött húzódó, támogató politikai hátteret a randalírozókat támogató nyilatkozatok mellett kiemeli az a tény is, hogy az események során a nyílt utcán

rátámadtak Éric Zemmour jobboldali-konzervatív politikai gondolkodóra is.

Párizs 8. kerületében, ahol mintegy 4-5 ezer „fiatal” randalírozott, a zavargók megostromoltak egy helyi rendőrőrsöt.

„Csak Franciaországban kényszerülnek az emberek arra, hogy bezárkózzanak otthonaikba (saját válogatottjuk) a győzelmének éjszakáján, hogy elkerüljék az erőszakot” – mutatott rá bejegyzésében Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Hozzátette: „Párizsban, az Île-de-France régióban, úgy, mint az ország minden más részén, egyre nő az erőszak és a vandalizmus. Bandák támadják a közterületeket, a vállalkozásokat és a rendfenntartó szerveket ” – húzta alá a konzervatív politikus, arra utalva, hogy ezek a közállapotok nem csak a BL-meccsek után jellemzőek.

Elmondta: „A forgatókönyv mindig ugyanaz. Kődobálás, rombolás, fosztogatás. Teljes támogatásunk rendőreinknek, csendőreinknek és tűzoltóinknak, akik az elviselhetetlenné vált erőszak légkörében védik az országot!”

Kóválygók és száguldozók

A forgalmas párizsi körgyűrűt mindeközben tucatnyi motorkerékpár és robogó állta el. Ez a szándékolt rendbontás szintén a tudatosan szervezett zavargások része volt.

Zemmour agressé par les racailles et gauchistes dans Paris après la victoire du PSG.

Menacé de mort, il ne peut plus sortir sans gardes du corps.

Tout donne raison à Zemmour.

La France est en quasi-guerre civile après Macron.

Un des derniers hommes courageux. 💥 pic.twitter.com/x3z9zi5Cxs — Rafael Sereti (@RafaelSereti) May 31, 2026



Néhányan a forgalommal szemben haladnak, miközben „gyalogosok” (a fent említett zavargó csoportokból származó rendbontók) is kóvályognak az autók között – tudósít a francia rádióadó.

Egy 24 éves motoros életét vesztette, miután

frontálisan nekiütközött egy forgalom megállítására felállított betonkorlátnak.

Az „elmaradhatatlan” késelés

A tavalyi PSG-győzelem, a szintén szintén BL-döntőhöz kapcsolódó „ünneplés” során épp úgy történt késelés is, mint most, a vasárnapra virradó éjjelen. Hajnali 4 óra körül

egy 17 éves fiatalt többször megszúrtak

– számolt be a rádió.

A Le Figaro úgy értesült, hogy a fiatalember is életveszélyes állapotban van, miután járókelők jelentették, hogy a párizsi XVI. kerületben „négy, többek között késsel is felfegyverzett személy gyilkossági kísérletet hajtott végre” – ahogy ez a párizsi ügyészség közléséből is kiderül. A fiatalembert egy párizsi kórházba szállították, míg a gyanúsítottak elmenekültek.

Guetté: Hadd örüljenek!

„Semmi erőszakos fellépést!” – ezt követelte Clémence Guetté, az Engedetlen Franciaország nevű szélsőbaloldali párt képviselője, aki

az ellen tiltakozott, hogy a rendőrség határozottan fellépett a rendbontók ellen.

Guetté a PSG BL-győzelme után az X-en közzétett üzenetében arra kérte a belügyminisztert, hogy „ne rontsa el megint az ünnepet” – ugyanis a rendőrség más alkalommal is megfékezte már a zavargó elővárosi csoportokat, melyek viszont etnikai összetételüknél fogva, a korlátlan bevándorlást és az iszlamizmust támogató szélsőséges párt törzsbázisát képezik. (Az Engedetlen Franciaország szintén az afrikai hátterű társadalmi rétegre építi támogatottságát.)

„Ebben a pillanatban több ezer ember özönlik Párizsba, hogy megünnepeljék ezt a történelmi címet. Arra kérem a minisztert, hogy ne rontsa el újra az ünnepet. Hagyják, hogy a párizsiak és az Île-de-France-iak büszkék legyenek és örüljenek ma este!” – írta a a szélsőbaloldali politikus a késelő, gyújtogató, vandál módon rongáló tömeg randalírozásának óráiban.

Közel ezer letartóztatás

„Egyszer és mindenkorra ki kell iktatni ezeket a barbárokat!” – ezt viszont Éric Ciotti, Nizza konzervatív polgármestere követelte az X-en. Az UDR párt elnöke rámutatott: „Ismét, már túl sokszor láttunk erőszakos jeleneteket Franciaország-szerte a PSG győzelme után, Nizza sem maradt ki ebből!”



Egy ilyen esemény után „szeretném újra hangsúlyozni, hogy továbbra is nagyszerű ország vagyunk a közrend fenntartása terén” – jelentette ki a belügyminiszter sajtótájékoztatójának zárásaként. Laurent Nuñez egyszerre bírálta azokat a baloldaliakat, akik azzal vádolják a belügyminisztert, hogy

„olajat öntött a tűzre a szisztematikus letartóztatásokkal”, és azokat a jobboldaliakat, akik a „gyengeségét” kritizálták.

A belügyminiszter szerint május 30-áról, szombatról május 31-ére, vasárnapra virradó éjszaka országszerte országosan 780 embert tartóztattak le. Közülük 457-en továbbra is őrizetben vannak. A 20minutes.fr híroldal 219-re teszi a sérültek számát.

Fosztogatás nélkül nem megy

Mint minden nagyobb sport- és közéleti esemény alkalmával, a fosztogató csoportok ezúttal is aktivizálták magukat.

„Mintegy tizenöt városban” lopásokról és üzletek fosztogatásáról is beszámoltak

– informálta az újságírókat Nuñez az egyelőre még sporadikusan beérkező információk alapján.



Bár a belügyminiszter azzal igyekezett csökkenteni az országos fosztogatásokról szóló híreket, hogy ez az adat városonként egy-két üzletet jelent, a vagyon elleni, sorozatos és erőszakos támadások ilyen szintű kiterjedtsége válságtünetre utal.

Kiemelt kép: Rendőrök egy lángoló autó mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében játszott Paris Saint-Germain – Arsenal mérkőzés végén a párizsi Eiffel-torony közelében 2026. május 30-án. „Ünneplő” ünneprontók. Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla