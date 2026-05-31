Dróntalálat érte a zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokát, helyszíni szemlét kér az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója „komoly aggodalmának” adott hangot, és kijelentette:

„A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani”.

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet „nukleáris zsarolásnak” nevezte Oroszország részéről.

A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva.

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

„Radioaktív katasztrófa kockázata”

Lihacsev május 30-án számolt be az ukrán drón által a Zaporizzsjai Atomerőmű gépházára mért támadásról. Elmondása szerint

a drón áttörte a helyiség falát, majd felrobbant

– közölte az Izvesztyija című orosz lap a Ria Novosztyi hírügynökségre hivatkozva.

Az ukrán fegyveres erők (VSU) által a zaporizzsiai atomerőmű (ZAP) ellen végrehajtott támadások olyan sugárzási katasztrófa veszélyét hordozzák magukban, amelynek mértéke már túllép a harci összecsapások keretein. Erről május 31-én Jevgenija Jasina, az atomerőmű kommunikációs igazgatója számolt be.

„Bármilyen támadás az atomerőmű területén – függetlenül attól, hogy a reaktor vagy a gépház sérült-e – már nem pusztán katonai művelet. Ez ugyanis radioaktív katasztrófa kockázatával jár!” – emelte ki Jasina a RIA Novosztyti hírügynökségnek adott interjújában.

Kiemelt kép: Egy korábbi zaporizzsjai támadás után készült fotó (Forrás: MTI/AP)