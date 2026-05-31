Dróntalálat érte a zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokát, helyszíni szemlét kér az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója „komoly aggodalmának” adott hangot, és kijelentette:
„A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani”.
Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.
Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet „nukleáris zsarolásnak” nevezte Oroszország részéről.
A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva.
A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.
„Radioaktív katasztrófa kockázata”
Lihacsev május 30-án számolt be az ukrán drón által a Zaporizzsjai Atomerőmű gépházára mért támadásról. Elmondása szerint
a drón áttörte a helyiség falát, majd felrobbant
– közölte az Izvesztyija című orosz lap a Ria Novosztyi hírügynökségre hivatkozva.
😡A residential building was damaged and a fire broke out in Zaporizhzhia as a result of an enemy attack.
Emergency services are already working on the scene. pic.twitter.com/Ck1HQXXI70
— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) May 30, 2026
Az ukrán fegyveres erők (VSU) által a zaporizzsiai atomerőmű (ZAP) ellen végrehajtott támadások olyan sugárzási katasztrófa veszélyét hordozzák magukban, amelynek mértéke már túllép a harci összecsapások keretein. Erről május 31-én Jevgenija Jasina, az atomerőmű kommunikációs igazgatója számolt be.
„Bármilyen támadás az atomerőmű területén – függetlenül attól, hogy a reaktor vagy a gépház sérült-e – már nem pusztán katonai művelet. Ez ugyanis radioaktív katasztrófa kockázatával jár!” – emelte ki Jasina a RIA Novosztyti hírügynökségnek adott interjújában.
Kiemelt kép: Egy korábbi zaporizzsjai támadás után készült fotó (Forrás: MTI/AP)