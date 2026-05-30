Egy bírói ítélet szerint törvénytelenül tették hozzá a Kennedy Központ nevéhez Donald Trump nevét

Egy amerikai szövetségi bíró törvényellenesnek minősítette, hogy a washingtoni Kennedy Központot „Trump–Kennedy Központra” nevezték át, és elrendelte, hogy az intézmény épületéről és hivatalos kiadványaiból is távolítsák el Donald Trump nevét. A döntés szerint a névváltoztatásra csak a Kongresszusnak lett volna joga, ezért vissza kell térni az eredeti elnevezéshez.

Christopher Cooper bíró határozatában arra utasította az intézmény üzemeltetőit, hogy távolítsák el a Potomac folyó partján álló épületről a jelenlegi elnök nevét, és minden hivatalos kiadványban is csak az eredeti név használható.

A bíró szerint a törvényhozás által elfogadott szövetségi forrásokból fenntartott és működtetett létesítmény igazgatótanácsa – amelynek elnöke Donald Trump – túllépett az alapítóiratban meghatározott hatáskörén, amikor 2025-ben egyoldalúan döntött a névváltoztatásról. A határozat alapján a nevet érintő döntést csak a Kongresszus hozhat.

A bírói szerint az sem elfogadható, hogy a Kennedy Központot idén nyáron felújítás miatt két év időtartamra teljesen bezárják.

Donald Trump internetes közösségi oldalán reagált a bírói döntésre és azt írta, utasítást adott az adminisztrációnak arra, hogy intézkedjen a kulturális intézmény felügyeleti jogának átadásáról a Kongresszusnak.

Az elnök egyben élesen bírálta a Christopher Cooper bíró döntését, amit szégyennek nevezett. Hozzátette, hogy az épület elhanyagolt állapota tette volna indokolttá a felújítás idejére a teljes bezárást.

Az eredeti tervek szerint a Kennedy Center július 4-e a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója után zárták volna be a nagyszabású gépészeti és szerkezeti felújítás idejére.

Az intézmény 1971. szeptember 8-án nyitott meg John F. Kennedy Központ az Előadóművészetért (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) néven. Az alapításról az 1958-as Nemzeti Kulturális Központ törvény rendelkezett, aminek egyik elkötelezett támogatója volt John Fitzgerald Kennedy, aki szorgalmazta, hogy a fővárosban jöjjön létre egy országos jelentőségű kulturális intézmény.

A hatalmas épület három egymástól független teljes méretű előadótérnek ad otthon így, egy koncertteremnek, egy operaszínháznak, valamint egy hagyományos színházteremnek. Ezek mellett további kisebb termek, és kiállítóterek is működnek a központban.

Kiemelt kép: A John F. Kennedy Központ épülete (Fotó: Wikipedia)