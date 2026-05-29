Robert Fico visszafogottságra szólított fel a romániai drónincidens kapcsán

Teljes szolidaritását fejezte ki a román kormánynak és visszafogottságra szólított fel az „erős kijelentések” tekintetében Robert Fico szlovák miniszterelnök a romániai Galacon történt drónincidens kapcsán pénteken kiadott állásfoglalásában.

Robert Fico állásfoglalásában egyidejűleg az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti párbeszéd azonnali megindítását is sürgette. „Már néhány nappal ezelőtt kijelentettem, hogy az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció között nem létező párbeszéd idején bármilyen eltévedt drón a feszültség olyan fokozódásához vezethet, amelyet nem leszünk képesek kezelni” – írta Robert Fico. A román hatóságok közlése szerint pénteken reggel az ukrajnai határ közelében fekvő kelet-romániai Galac városában egy robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant egy panelház tetejére, ketten könnyebben megsérültek. Kapcsolódó tartalom Dmitrij Medvegyev: Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a romániai lakóházba Az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint. Az incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken közzétett bejegyzésében a drón eredetének kivizsgálása mellett kardoskodott. Kiemelt kép: Robert Fico szlovák kormányfő (Fotó: MTI/EPA/Luong Thai Linh)