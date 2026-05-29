Bóka János: Egyértelmű, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot

Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese arról írt közösségi oldalán, hogy Magyar Péter a migrációs paktum elfogadásával kötött alkut Ursula von der Leyennel az uniós forrásokért cserébe. A politikus hangsúlyozta, hogy tisztázni kell, milyen kötelezettségeket vállalt a miniszterelnök a nyugdíjrendszer, a családi adókedvezmények és a rezsicsökkentés terén az uniós pénzekért.

Súlyos kérdéseket vetett fel Magyar Péter és Ursula von der Leyen közös bejelentése után a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Bóka János közösségi oldalán írt arról, hogy az elhangzottak alapján egyértelművé vált, hogy Magyar Péter elfogadta a migrációs paktumot, amit rossz hírnek nevezett. Ugyanakkor szerinte nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy milyen további vállalásokat tett az ellenzéki politikus Brüsszel felé az uniós pénzek megszerzéséért cserébe.

„Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban? Mit ígért a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?”

– sorolta kérdéseit a Fidesz politikusa.

Bóka János emellett arra is kíváncsi, hogy történt-e vállalás a rezsicsökkentés, az energia- és üzemanyagárak, illetve az otthontámogatási rendszer ügyében. Úgy fogalmazott, hogy ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet választ adni.

A frakcióvezető-helyettes szerint Magyarországot eddig politikai nyomásgyakorlásként zárták el az uniós források egy részétől, elsősorban a migrációval, az orosz–ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos magyar álláspont miatt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezek a pénzek szerinte a magyar embereknek járnak, és az ország mindenképpen hozzájutott volna.

„A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?” – írta Bóka János.

A bejegyzés alatti hozzászólásban Magyar Péter is reagált a kérdésekre. Mint írta: „Hazudozz nyugodtan, senki nem hisz már nektek. Nem ígértünk semmit. Vagyis egy valamit igen: a korrupció elleni kérlelhetetlen harcot. Szívesen.”

Kiemelt kép: Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)