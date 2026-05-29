A tengeri blokád feloldását helyezte kilátásba Donald Trump amerikai elnök pénteken, mielőtt egyeztetést kezdett fehér házi tanácsadóival az Iránnal előzetesen kitárgyalt megállapodás jóváhagyásáról.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy amerikai zárlat miatt a Hormuzi-szorosban rekedt hajók elindulhatnak „hazafelé”, mert a blokádot feloldják. A bejegyzésben tényként említette, hogy a tavaly júniusi, iráni atomlétesítmények elleni légicsapásokban a föld alatt rekedt, magas fokon dúsított uránkészlet eltávolításához az Egyesült Államok technológiáját használják majd, szoros együttműködésben Iránnal, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete mellett, majd a készletet megsemmisítik.

Donald Trump szavai szerint pénzügyi tranzakcióra egyelőre nem kerülhet sor Irán javára, ugyanakkor megjegyezte, hogy bizonyos „kevéssé fontos” kérdésekben egyetértés van.

Az elnök megismételte, hogy Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy soha nem törekszik nukleáris fegyver és bomba birtoklására a jövőben, valamint abba, hogy a Hormuzi-szoros azonnal és minden akadályoztatás nélkül megnyílik, és Irán eltávolítja onnan a még ott található aknákat. Donald Trump szerint az amerikai erők korábban már számos víz alatti aknát robbantással megsemmisítettek, illetve eltávolítottak.

Csütörtökön amerikai illetékesek azt közölték, hogy az Irán által már elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szól, amellyel meghosszabbítják a tűzszünetet.

Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás szerint annak időtartama alatt a Hormuzi-szoros forgalma minden korlátozás nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül kell minden, a vízi útvonalon telepített aknát eltávolítania.

Amerikai tisztségviselők csütörtöki közlései szerint az Egyesült Államok fokozatosan oldaná fel az iráni kikötőkre érvényben lévő blokádot, arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével. Emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat.

