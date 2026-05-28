Rendkívüli hőség sújtja Franciaországot, Párizsra is kiterjesztették a riasztást

Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtök délután tíz miniszterrel egyeztet a nyári kánikulára való felkészülésről, amely érinti a talajvízszint állapotát, a lakosság ellátását és az erdőtüzek kockázatát.
Marine Tondelier, a francia zöldek vezetője megdöbbenését fejezte ki a kormány felkészületlensége miatt, elítélve a zöldalap nevű program csökkentését és az iskolafelújítások ütemének lassulását.
„A kormánynak abba kell hagynia azt, hogy időnként válságot kezel, és strukturális intézkedéseket kell meghoznia, különösen a lakhatás és az iskolák rendkívüli hőhullámokhoz történő alkalmazkodását illetően” – jelentette ki Anne Bringault, az európai Klíma Akcióhálózat (Climate Action Network) programigazgatója.
Kapcsolódó tartalom
A francia miniszterelnöki hivatal ugyanakkor úgy vélte, hogy a válságot kezelni tudják a hétköznapokban, és előzetesen minden intézkedést meghoztak.
A Météo-France meteorológiai szolgálat csütörtökön 17 megyére kiterjesztette a narancssárga riasztást, köztük Párizsra és a fővárost környező három megyére, valamint 13 nyugati megyére. Feloldják viszont a riasztást csütörtök este az Atlanti-óceán partján található megyékben, Normandiában és Bretagne-ban.
A hőmérséklet csütörtökön Franciaországban átlagosan elérheti a 32–34 Celsius-fokot, a fővárosi régióban helyenként a 35 Celsius-fokot is meghaladhatja, míg délkeleten 38-39 fokos csúcsértékekre lehet számítani, amire május végén még nem volt példa.
A hétvége óta tartó hőség egyre inkább érezhető az iskolákban is. A déli Soustons településen csütörtök és péntek délután zárva tart egy általános iskola, miután a hét elején elérte az 53 Celsius-fokot a hőmérséklet a tantermekben.
Edouard Geffray oktatási miniszter szerda este a France 2 köztelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy az érettségik jelenleg nincsenek veszélyben, mivel a legtöbb vizsgát reggel tartják.
A kánikula miatt több régióban romlott a levegő minősége, így a fővárosi Île-de-France és a közép-franciaországi Rhône-Alpes régiókban, veszélyes szintű ózonszennyezettségi időszakokkal.
A párizsi prefektúra korlátozó intézkedések bevezetését jelentette be a közlekedésben a fővárosi régióban csütörtök déltől szombat estig, amikortól már enyhülést jelez előre a meteorológiai szolgálat.
A korai hőhullámot a Nyugat-Európa felett tartósan fennálló hőkupola okozza, amely elzárja az Észak-Afrikából érkező forró levegő útját.
Kapcsolódó tartalom
Tikkasztó nappalok és trópusi éjszakák, több hőmérsékleti rekord is megdőlt Spanyolországban
Olaszországban is tombol a hőség, a legmagasabb szintű hőségriasztás lépett érvénybe több városban
Közel 70 éves melegrekord dőlt meg a fővárosban szerdán
Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Ian Langsdon